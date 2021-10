‘Ik hoop dat ze die bomen wel echt planten’

in

‘Het is super relaxed om weer even in Nederland te zijn. Alleen al dat je aankomt op Schiphol en gelijk in de trein kunt stappen naar Rotterdam. In veel landen waar ik kom, is het niet zo goed geregeld. Ik werk nu aan groot project in Manila, de hoofdstad van de Filippijnen. Er wordt een nieuw vliegveld gebouwd en wij spuiten daar het land op. Ik ben nu even vier weken vrij, maar in november ga ik weer die kant op. Als technisch uitvoerder zorg ik dat het juiste materieel op de juiste plek komt en ik zorg dat alles blijft werken. Het leuke aan deze baan is dat het zowel om hoofd- als handwerk gaat, en ik sta met anderen in contact. Soms zit ik op kantoor, maar ik moet ook met mijn laarzen de modder in.

„Na mijn studie werktuigbouwkunde volgde ik een traineeship bij mijn huidige werkgever en dat beviel gelijk goed. De eerste paar weken training waren in Nederland en daarna werden we erop uitgestuurd. Dan krijg je op vrijdag te horen dat je maandag naar Saoedi-Arabië gaat.

„Inmiddels heb ik m’n traineeship afgerond en ben ik in vaste dienst. Mijn inkomen is erg afhankelijk van waar ik aan het werk ben: zit ik in Nederland op kantoor, dan verdien ik 2.400 euro netto per maand en ben ik in Manilla, dan is het 5.000 per maand inclusief eetvergoeding. Dan ben je wel volle bak aan het werk, twaalf uur per dag en zeker zes dagen per week.”

uit

‘Ik fiets veel, dus daar besteed ik ook het een en ander aan. Mijn racefiets gebruik ik zowel in Nederland als in Manila als vervoermiddel, maar ook om echt mee te trainen. Ik heb bijvoorbeeld een trainersapp die me precies vertelt hoeveel minuten ik hoe hard moet gaan.

„Onlangs kocht ik tweedehands een smarttrainer, een rek waar mijn fiets op kan staan tijdens mijn training. Dat is verbonden met de computer. Zo kan ik ook binnen aan de slag. In Manila heb ik ook een racefiets staan en daarmee fiets ik van het hotel naar mijn werk in de haven, heel handig. Dan sta ik tenminste niet vast in het verkeer.

„Bij elke vliegreis maak ik een donatie over naar Trees for All. Voor mijn werk moet ik toch redelijk vaak vliegen en vanwege corona zit er soms geen kip in het vliegtuig. En ondertussen gaat er voor die vlucht toch een heleboel CO 2 de lucht in. Door te doneren houd ik er een iets beter gevoel aan over, maar ik hoop wel dat ze die bomen ook daadwerkelijk planten.

„Nu de horeca weer open is en ik in Nederland ben, geef ik meer uit aan uitgaan dan normaal. In zo’n periode wil ik toch al mijn vrienden weer even zien en dan eet je snel iets buiten de deur. Hoewel het ook lekker is om af en toe weer eens te koken, in het buitenland doe je dat nooit. Daar krijgen we wel een dagvergoeding, dus eten en drinken kost me tijdens mijn werk niks.”

Inkomen: netto 2.400 tot 5.000 euro Vaste lasten: wonen (530 euro); telefoon (25 euro); verzekeringen (150 euro); ov-kosten (100 euro); boodschappen (300 euro); abonnementen (12 euro); goede doelen (20 euro); fietsonderdelen en trainerapp 75 euro; lidmaatschap zeilvereniging en fietsvereniging (20 euro); kleding (50 euro); horeca (100 euro) Sparen: minstens 1.000 euro per maand Laatste grote aankoop: smarttrainer (800 euro)