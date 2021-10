Hoogste inflatiecijfer eurozone sinds 2008

De inflatie in de eurozone is in oktober toegenomen tot 4,1 procent op jaarbasis. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het is het hoogste inflatiecijfer sinds juli 2008. Vooral de energieprijzen zijn sterk gestegen, namelijk met 23,5 procent ten opzichte van een jaar geleden. De hoge energieprijzen vormen de belangrijkste oorzaak voor de hoge inflatie.

Een andere oorzaak is volgens de Europese Centrale Bank (ECB) het tekort aan grondstoffen, chips, en personeel. Ook de btw-tarieven in Duitsland spelen een belangrijke rol. Die werden vorig jaar vanwege de coronacrisis tijdelijk verlaagd, maar zijn nu weer teruggebracht naar het oude niveau.

Lees ook: ECB vaart riskante inflatiekoers

Donderdag zei ECB-voorzitter Christine Lagarde dat de inflatiegolf langer duurt dan dat de ECB had verwacht. Toch grijpt de eurozonebank nog niet in; ze verwacht dat het effect van de factoren die de inflatie voeden volgend jaar zal afnemen. Wel zal de ECB „scherp op de loonontwikkelingen letten”, zei Lagarde. Als die stijgen door de huidige inflatie, zal dat de inflatie namelijk nog verder opjagen (de ‘loon-prijsspiraal’).