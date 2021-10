Homofobe smet op nieuwe ruimtetelescoop

De naam van oud-NASA-directeur James Webb zal in december veelvuldig in de media verschijnen, als de naar hem vernoemde telescoop wordt gelanceerd. Ten minste, als die vernoeming niet tegengehouden wordt. Twaalfhonderd astronomen van over de hele wereld tekenden daarvoor een petitie, omdat Webb homofoob zou zijn geweest.

De James Webb Space Telescope (JWST) moet de belangrijkste observatietelescoop van het komende decennium worden. ‘James Webb’ wordt gezien als opvolger van de wereldberoemde Hubble-telescoop, maar die blijft ook nog actief.

James Webb tijdens een bezoek aan het onderzoekscentrum Estec in Noordwijk. Foto ANP

De vraag is echter of deze revolutionaire telescoop wel de naam van Webb moet dragen. In zijn tijd als under secretary of State – toen de hoogste rang onder de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken – (van 1949 tot 1952) onder president Truman vond de zogeheten Lavender Scare plaats. Homoseksuelen in overheidsdienst werden gezien als veiligheidsrisico voor de staat, onder meer omdat ze makkelijk gechanteerd zouden kunnen worden. Duizenden homoseksuele ambtenaren zijn toen ontslagen.

Er werden in 2015 voor het eerst vraagtekens geplaatst bij de vernoeming naar Webb. Toen plaatste The Stranger, een tweewekelijks nieuwsblad uit Seattle, een artikel waarin de link tussen Webb en de Lavender Scare gelegd werd. Afgelopen maart namen vier Amerikaanse astronomen, Lucianne Walkowicz, Chanda Prescod-Weinstein, Brian Nord en Sarah Tuttle, een duidelijker standpunt in. Ze schreven een opiniestuk in Scientific American getiteld The James Webb Space Telescope Needs to Be Renamed. Dezelfde astronomen startten vervolgens de veelgetekende petitie.

James Webb wordt daarentegen gevierd, met name omdat hij van 1961 tot 1968 NASA-directeur was. In deze periode leidde hij het Apollo-programma. Uiteindelijk, in 1969, zette Apollo 11 de eerste man op de maan.

Discussies over beleid

De rol van Webb in de Lavender Scare is niet helemaal duidelijk. Het is wel zeker dat hij ervan afwist. De historicus David K. Johnson schrijft in zijn boek The Lavender Scare dat Webb als under secretary of State betrokken was bij discussies over dit beleid. Er zijn geen uitspraken van Webb bekend die zouden wijzen op homofobie. Op een oude versie van zijn Wikipedia-pagina stond wel zo’n quote, maar die bleek onterecht toegewezen te zijn aan Webb.

Toch, zeggen de initiatiefnemers van de petitie, was Webb vanuit zijn leiderschapspositie verantwoordelijk voor het homofobe beleid dat onder hem werd uitgevoerd. Het paradepaardje van NASA zou dan niet naar hem vernoemd moeten worden.

NASA-hoofd Bill Nelson zei in een kort statement op 27 september, na eigen historisch onderzoek, dat „we geen bewijs hebben gevonden dat een naamsverandering van de James Webb-telescoop rechtvaardigt”. Maar niet alle astronomen nemen daar genoegen mee en stellen een andere naam voor. Zo heeft Prescod-Weinstein het op Twitter over de Just Wonderful Space Telescope.