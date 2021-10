Instagram-account Hefla plaatst politici in de virtuele kebabzaak

‘Mijn account is eigenlijk een vwo-leerling die aan het spijbelen is om een jonko (joint) te roken in een lokaal dönerhuis”, vertelt de eigenaar van het meme-account ‘Hetiseenhefla’ aan de telefoon. Als ik de man die ik aan de lijn heb vraag wie hij zelf is, antwoordt hij: „Ik ben Omar. Ik ben een rapper.” De 32-jarige rapper Ome Omar, echte naam Omar Dahmani, beheert het Instagram-account Hefla (diepe keelklank-H), wat ‘feest’ betekent in het Marokkaans-Arabisch. De pagina met bijna 33.000 volgers voorziet nieuwsfoto’s van de lingua franca van de straat.

Sigrid Kaag steekt tijdens een vurig debat in de Tweede Kamer haar handen in de lucht en de tekst die erbij komt: „Weg, gone, loesoe.” ‘Loesoe’ is straattaal voor vertrekken. Om haar heen staan demissionair premier Mark Rutte, oud-minister van Defensie Ank Bijleveld en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol. Broekers-Knol reageert met: „Hele enge loesoe”. ‘Eng’ is straattaal voor gaaf of cool. Deze meme zwaaide de D66-leider Kaag uit op de dag dat ze opstapte als minister van Buitenlandse Zaken. Terwijl het account zich richt op native speakers van de straattaal, zijn het vooral studenten en professionals die het hebben omarmd als pareltje in het meme-landschap.

Liefhebbers en kenners van de Nederlandse politiek zullen hebben gezien dat deze foto afkomstig is uit het Afghanistandebat op 15 september. De ‘straatstrijder’, iemand die urban-lifestyle volgt, zal daarentegen opmerken dat de meme refereert aan het nummer Enge Loesoe van de rapper van eigen bodem JoeyAK. „Dit account is voor mij een excuus om de actualiteit bij te houden”, zegt Dahmani. „Nieuwsfoto’s zijn vaak heel bizar en dan probeer ik ze een menselijk gezicht te geven.”

Taalles voor Tijmen en Floris

Dat alledaagse gezicht van het nieuws toont zich bijvoorbeeld in een meme waarop de FVD-leider Thierry Baudet in de Tweede Kamer zijn handen als klauwen in de lucht houdt, terwijl boven zijn hoofd de tekst zweeft: „Dus ik pak zo twee ayran (Turkse yoghurtdrank, lekker bij de döner) uit die koelkast.” De meme haalt Baudet uit de plenaire zaal en plaatst hem in een kebabzaak. De personages in de plaatjes op Hetiseenhefla lopen uiteen van koning Willem Alexander tot de Duitse bondskanselier Angela Merkel of kickbokser Rico Verhoeven.

De nieuwsbeelden in combinatie met straattaal vallen vooral in de smaak bij mensen die weinig van doen hebben met de cultuur waar die woorden vandaan komen. De meeste teksten zijn dan ook abracadabra voor de meeste volgers van dit account. „Ik zou liever een wat meer multiculturele groep aanspreken om ze zo bewust zou maken van wat er in het nieuws voorbijkomt”, vertelt de rapper. Maar zijn onverwachte publiek heeft hem ook gemotiveerd om een online straatwoordenboek samen te stellen. „Ik vind het superfijn dat mensen die Tijmen en Floris heten Marokkaanse woorden gebruiken. Hefla is een taallesje voor ze en dat is een mooie bijkomstigheid”, zegt Dahmani.

De snuggere maar ondeugende vwo’er is een perfecte metafoor voor dit account. Hefla schraapt de waan van de dag bij elkaar en serveert hem uit in een virtuele kebabzaak. Wie trek heeft, loopt naar binnen.