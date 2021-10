Herbert Curiël: getuige bij het filmhuwelijk van Herman Brood en Nina Hagen

Het was de beste stunt die je je maar kon denken. De roddelpers sprong er bovenop. Nederrocker Herman Brood en de Duitse punkkoningin Nina Hagen waren getrouwd. En cineast Herbert Curiël had het in zijn film Cha Cha (1979) allemaal weten vast te leggen. Het zegt iets over de Nederlandse populaire cultuur van eind jaren zeventig dat we er allemaal zo makkelijk intuinden. De losjes opgenomen muziekfilm (‘warrig’ volgens recensenten), ergens tussen feit en fictie in, was een genre wat we hier nog niet kenden. Inclusief misdaadplotje en gastrol voor dichter Simon Vinkenoog die er als trouwambtenaar in een speech in onvervalst Campingduits ook Nietschze nog bijhaalde.

Nu is het een cultklassieker, en voor altijd verbonden met de naam van zijn maker: avonturier, beroepsquerulant en filmpersoonlijkheid Herbert Curiël. Curiël werd in 1927 in Zeeland geboren, reisde de wereld rond en vervulde tientallen baantjes op filmsets. Zijn eigen carrière kwam minder van de grond, hij streed zijn hele leven met een gevoel van miskenning. Deze week kwam hij om het leven bij een woningbrand in Amsterdam.

In 2015 maakte Hans Polak de korte documentaire Kindsoldaat van Hitler over de destijds 87-jarige Curiël, waarin hij vertelde zich nog steeds schuldig te voelen over zijn keuze om zich als zoon van een NSB’er als vijftienjarige aan te melden bij de Duitse Kriegsmarine. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam hij er hij in Nederlandse gevangenschap achter dat er in de concentratiekampen zes miljoen Joden zijn vermoord. Tegelijkertijd vond hij in die tijd uit dat hij zelf Joodse wortels had. Een geschiedenis die zijn hele leven zwaar op hem is blijven drukken.

Met zijn adaptaties van Het jaar van de Kreeft (1975) van Hugo Claus, met hoofdrollen voor Willeke van Ammelrooy en Rutger Hauer, en het Thom Hoffman en Derek de Lint-vehikel Rituelen (1989) van Cees Nooteboom droeg hij bij aan de golf van Nederlandse boekverfilmingen die in de jaren zeventig en tachtig populair was. Curiël was in de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw een markante en veelgeziene gast op de Nederlandse filmfestivals, een gepassioneerd filmliefhebber en bloemrijk spreker die als de alcohol in de man was onverminderd mopperde op de filmpers die zijn werk niet begreep en hem zo werk en leven onmogelijk maakte.

In een interview over zijn laatste film Krima/Kerime (1994) in de Filmkrant vertelde hij dat „haat tegen de mensheid, machthebbers, wetenschappers en intellectuelen” zijn voornaamste drijfveer was. De wat we tegenwoordig een hybride film zouden noemen, werd met amateuracteurs opgenomen in zijn eigen woning en draait om de liefde tussen een Turks meisje en een Nederlandse jongen met daar doorheen gevlochten een verhaal over de naderende Apocalyps. David Rooney van vakblad Variety omschreef de film genereus als een „galloping, cosmic meditation on the greater scheme of things.”

Hoewel zijn filmografie in de Internet Movie DataBase tegenwoordig niet meer dan deze vier titels als regisseur en een handvol andere credits telt, vormde film een rode draad in zijn leven. Hij was regieassistent van George Stevens Jr. bij Diary of Anne Frank (1958) en zou gefigureerd hebben in David Leans Lawrence of Arabia (1962). Verder trad hij als bijrolacteur al vanaf de jaren vijftig op in films van onder meer Charles Crichton (The Boy Who Stole A Million, 1960) die later bekend zou worden met A Fish Called Wanda en The Third Man-regisseur Carol Reed (The Running Man, 1963). Ook was hij te zien in het collageachtige Het dak van de walvis (1982) van de Chileense regisser Raul Rúiz die hij op het filmfestival van Rotterdam had leren kennen en Pim de la Parra’s Fear and Desire (1992). In het Filmkrant-interview maakte hij melding van het feit dat zijn leven zelf wel een film leek. Van het autobiografische boek annex scenario Alsum dat hij in 1979 over zijn leven schreef lijkt echter elk spoor verdwenen.