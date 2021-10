Frida Kahlo: feministisch icoon tot in haar medicijnkast getoond

Twee donkere ogen, dikke zwarte wenkbrauwen en zelden een glimlach. Het is het gezicht van de Mexicaanse Frida Kahlo (1907-1954), die zichzelf vaak portretteerde en waarmee ze de afgelopen decennia is uitgegroeid tot feministisch icoon. Frida Kahlo was haar tijd ver vooruit. Zo weigerde ze haar lichaamshaar te scheren, ze had verschillende relaties, ook met vrouwen. In de tentoonstelling Viva la Frida! in het Drents museum zijn er naast haar schilderijen foto’s van haar en haar familie, kledingstukken en andere persoonlijke bezittingen te zien.

Nickolas Muray, Frida Kahlo in blauwe blouse (1939), foto, 32,4 x 24,1 cm, Fotoarchief Nickolas Muray

Veel schilderijen van Kahlo gaan over pijn: de fysieke pijn die ze overhield aan een busongeluk en de vele operaties die ze moest ondergaan, en de geestelijke pijn na een miskraam en haar man Diego Rivera (ook kunstenaar) die het aanlegde met haar zus. In het schilderij Henry Ford Hospital (1932) schildert Kahlo zichzelf op een bed, liggend in het bloed na haar miskraam. Dunne rode draden verbinden haar met verschillende voorwerpen, maar ook met de foetus die ze zojuist verloren heeft. Het bed staat in een uitgestrekt landschap. Op de achtergrond is de Henry Ford Factory te zien, waar Diego Rivera in opdracht muurschilderingen maakte. Ondanks de heftige gebeurtenis die is afgebeeld, gaat er kalmte uit van het schilderij. Alleen het nodige is helder geschilderd. Zo is er bijvoorbeeld weinig emotie zichtbaar op het gezicht van Kahlo. Slechts één grote, onmisbare traan buitelt haar ooghoek uit. Het kleurrijke werk van Kahlo trekt aan en stoot tegelijkertijd af.

Vaak is Kahlo zelf het onderwerp van haar schilderijen, maar het werk zit vol religieuze symboliek. In het werk My nurse and I zien we een baby met het volwassen gezicht van Kahlo, drinkend aan de borst. Het schilderij doet denken aan christelijke afbeeldingen van Maria met Jezus aan de borst. De voedster in My nurse and I draagt een Azteeks dodenmasker en lijkt daarmee op grote afstand van Kahlo. Tegelijkertijd refereert Kahlo aan de afstandelijke relatie met haar eigen moeder.

Focus op Kahlo’s leven

De expositie in het Drents Museum benadrukt de biografische kant, in bijvoorbeeld de kleurrijke portretfoto’s die de fotograaf Nicolas Muray van Kahlo maakte. Ze draagt op de foto’s traditionele Tehuana jurken. Enkele jurken hangen er ook. Eveneens zijn er veel zwart-wit foto’s die Kahlo’s vader, een beroepsfotograaf van haar maakte. De muren in de tentoonstelling zijn grotendeels blauw geschilderd en verwijzen naar Casa del Azul, het blauwe huis waar Kahlo in Mexico woonde.

Tussen de werken door zijn, tot aan het overmatige toe, verschillende teksten gewijd aan Kahlo’s omgeving. Zo is er te lezen over haar familie en over haar vriendschappen. In Viva la Frida! ligt zo niet alleen de aandacht op het werk dat ze tijdens haar leven maakte, maar wordt het leven dat Kahlo leidde net zo belangrijk geacht, waardoor je zelfs haar medicijnflesjes in een vitrine, die werden gevonden in haar huis na haar overlijden, worden getoond.

De focus op Kahlo’s leven wordt bevestigd in een aparte zaal, waar een filmdoek is opgeknipt in verschillende stukken. Daarop dansen gekleurde animaties om het geheel op te fleuren. In acht minuten flits je op hysterische wijze door haar leven.

Dat het werk van Kahlo nauw met haar persoonlijke levensverhaal is verbonden, staat als een paal boven water. Toch kun je je afvragen of de verafgoding van Frida Kahlo als persoon, waar sprake van lijkt te zijn in Viva la Frida! haar daadwerkelijke werk niet overschaduwt.

Recensie Beeldende kunst Viva la Frida! t/m: 27 maart 2022 te zien in het Drents Museum. Info: drentsmuseum.nl ●●●●●