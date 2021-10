Fotografie die politici en andere hooggeplaatsten menselijk maakte

Bij Margaret Thatcher staat nog een doosje tissues op het bijzettafeltje. Joop den Uyl deelt lachend, sigaar in de mondhoek, hapjes uit aan boord van het regeringstoestel na een EEG-bijeenkomst. Jan Pronk, minister van ontwikkelingssamenwerking voor de PvdA, loopt met aktetas en autosleutels een nieuwe werkdag tegemoet, zijn vrouw Tineke in peignoir in de deuropening.

Dit weekend opent de tentoonstelling ‘Vincent Mentzel, fotograaf van de macht’ in Museum Hilversum. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de staffotograaf van NRC werden zo’n tweehonderd foto’s geselecteerd uit de pakweg zeventigduizend die in zijn analoge archief te vinden waren. Alle in zwart-wit, genomen tussen eind jaren zestig en begin jaren negentig. Naast portretten van machthebbers uit binnen- en buitenland, zijn er ook foto’s van demonstraties in Nederland – die fotografeerde Mentzel veel – en van drie kantelpunten in de geschiedenis waar hij na zijn afscheid van de parlementaire journalistiek bij was: de Surinaamse onafhankelijkheid in ’75, de Islamitische Revolutie in ’79 en de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in ’89.

Zo’n Thatcher, zo’n Den Uyl, zo’n Pronk: vastgelegd door Mentzel werden ze „minder deftig en minder plechtig”, zegt Merlijn Doomernik, die als NRC-fotograaf ook „de bovenlaag van de samenleving” vastlegt. Van hem hangt ook werk in Hilversum, net als van Marieke van der Velden en Joris van Gennip, om te laten zien hoe zij elk op hun eigen manier in de traditie van Mentzel staan. „Hij is een aimabele persoonlijkheid”, zegt Doomernik, „een présence. Als ik een afzwaaiende hoogleraar of oud-politicus portretteer, gaat het al-tijd over die keer dat Vincent er was. Hij zocht in de ambtsdrager de menselijke mens, het moment waarop er even geen controle was bij de zittende macht.”

Volgens Nicole Robbers, die als samensteller van de expositie de tienduizenden foto’s door haar handen liet gaan, kon Mentzel gerust dertig minuten om zijn onderwerp heen bewegen, wat kletsen – tot er „een zekere losheid ontstond”. Met die aanpak beïnvloedde hij de nieuwsfotografie als geheel. Politici en hoogwaardigheidsbekleders werden mensen. Nog steeds zien we een statig, gewichtig iemand, maar in de details is het een bescheiden demasqué.

De foto’s, die tot de eerste week van januari te zien zijn in Museum Hilversum, tonen zijn manier van werken én een tijdsbeeld, zegt Robbers. Zo’n foto als die van Pronk kan nu niet meer. Daar gaan woordvoerders zich mee bemoeien, imagobewakers. „Een foto van Hugo de Jonge die in Katendrecht de deur uit loopt, zijn vrouw Mireille die hem in kamerjas uitzwaait? Je kunt het je niet meer voorstellen.”