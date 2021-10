Europees Parlement spant rechtszaak aan tegen Europese Commissie

De rechtszaak Europese Unie vs. Europese Unie kan officieel van start. Vrijdag maakt het Europees Parlement bekend een zaak aan te spannen tegen de Europese Commissie om nalatigheid bij de inzet van het zogeheten ‘rechtsstaatmechanisme’. Erg kansrijk is de zaak volgens juristen niet, maar ze toont wel hoe giftig de discussie rond de rechtsstaat in Brussel is geworden.

Met het ‘rechtsstaatmechanisme’ kan de Europese Commissie sinds 1 januari van dit jaar lidstaten op EU-fondsen korten als zij niet voldoen aan bepaalde rechtstatelijke voorwaarden. Bijvoorbeeld landen waar de onafhankelijke rechtsspraak in het geding is, of waar aantoonbaar gebrekkig aan corruptiebestrijding wordt gedaan.

Tot nu toe deed de Commissie dat alleen nog niet – in afwachting van een oordeel van het Europees Hof van Justitie over de rechtsgeldigheid van het mechanisme. Officieel hoeft ze daarop niet te wachten, maar om een veto van Polen en Hongarije te omzeilen spraken EU-regeringsleiders vorig jaar december af dat de twee landen het mechanisme eerst zouden mogen aanvechten.

Maar over die afspraak was en is het Europees Parlement verbolgen. Al sinds begin dit jaar proberen Europarlementariërs de Commissie onder druk te zetten de geldkraan al dicht te draaien. Langer wachten, stellen zij, betekent een verdere afbraak van de rechtsstaat én het risisco op misbruik van EU-gelden. ,,Als [democratie en rechtsstaat] in gevaar zijn in een lidstaat, moet de EU in actie komen om ze te beschermen”, aldus Parlementsvoorzitter David Sassoli in een verklaring. „Woorden moeten worden omgezet in daden.”

Giftig

De rechtszaak hangt al enkele maanden in de lucht, maar dat Europarlementariërs nu doordrukken toont hoe giftig de discussie in Brussel inmiddels verloopt en hoezeer de twee Europese instituties tegenover elkaar staan. Kansrijk is de zaak naar verwachting niet. Zelfs eigen juristen van het EP twijfelden in een interne notitie eerder dit jaar over de slagingskansen. Mogelijk verklaart het Europees Hof van Justitie de zaak al relatief snel als niet-ontvankelijk.

Daarmee zou deze rechtszaak snel weer van tafel kunnen zijn. Maar de ergernis van het EP neemt ondertussen alleen maar toe, wat samenwerking tussen Commissie en Parlement ook op andere dossiers onder druk kan zetten. Na afloop van een Europese topontmoeting liet Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige week doorschemeren nog altijd te willen wachten op een uitspraak van het Hof over het rechtsstaatmechanisme. Die uitspraak komt naar verwachting pas in januari.