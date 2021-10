Dirigent Emelyanychev is in alles de tegenpool van Haitink

Verleden en toekomst dongen hand over hand naar aandacht, donderdagavond in het Concertgebouw. De jonge Maxim Emelyanychev maakte zijn dirigeerdebuut bij het Concertgebouworkest. Componist Joey Roukens maakte een gloednieuw opdrachtstuk, om de vierhonderdste sterfdag van J.P. Sweelinck te herdenken. En toen overleed vorige week Bernard Haitink, wiens lange loopbaan zo met orkest en gebouw verknoopt is. Het KCO begon zijn eerste concert sinds Haitinks overlijden met een eerbetoon, door het Adagietto uit Mahlers Vijfde symfonie aan het programma toe te voegen. Op 6 februari volgt een herdenkingsconcert met honorair gastdirigent Ivan Fischer.

Emelyanychev heeft Haitink nooit live gezien, vertelde hij woensdag in deze krant. Op het oog lijkt hij in alles diens tegenpool, zelfbewust en springerig, afwisselend links en rechts de maat slaand, met extreme wappervingers à la Gergiev. Emelyanychev dirigeerde niet alleen, hij leidde ook van achter het klavecimbel (Haydns Sinfonia concertante) én speelde zink in een curieus arrangement voor oude blaasinstrumenten, vervaardigd door Emelyanychev zelf, van Sweelincks Beati pauperes.

Je hoopt op zo’n avond dat Haitinks geest vaardig wordt over de overlevenden, maar de crue waarheid van zijn overlijden is juist dat hij verdwenen is. Het orkest speelde uitstekend in het Adagietto en in de Vijfde symfonie van Mendelssohn, maar Emelyanychev liet nog geen verpletterende indruk achter.

Wél erg sterk was Roukens’ Vertekende fantasie, waarvoor hij de Fantasia in dorische modus, SwWV 259 van de door hem bewonderde Sweelinck als uitgangspunt nam. Eerst spon hij een herkenbare Klangfarbenmelodie van Sweelincks noten, waarna een verfijnd floers van liggende tonen ze gaandeweg verhulde. Steeds meer ‘Roukens’ mengde de componist door het weefsel: dissonanten, ritmische huppels, zwoele spook-romantische klankeffecten. De aanloop naar het snelle middendeel was een heerlijk gelaagd spel van suggestie, waarin alle orkestgeledingen schitterden. Daarna ging het gecontroleerd los, om te eindigen in een collectief geneuriede drone en een laatste saluut van de meester.

Klassiek Kon. Concertgebouworkest o.l.v. Maxim Emelyanychev. Gehoord: 28/10 Concertgebouw A’dam; herh. 29 & 31/10. Inl.: concertgebouworkest.nl ●●●●●