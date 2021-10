Eivind Gullberg Jensen (49) nieuwe chef-dirigent Noord Nederlands Orkest

Het Noord Nederlands Orkest heeft de Noorse dirigent Eivind Gullberg Jensen (49) benoemd tot chef-dirigent. Hij begint in het seizoen 2022-2023. Dat is zeven jaar na zijn voorganger, de Britse-Amerikaan Steven Asbury, afscheid nam. In de tussentijd had het orkest geen chef-dirigent. Het Noord Nederlandfs Orkest maakte eerder deze maand ook bekend dat Hartmut Haenchen vaste gastdirigent wordt, eveneens met ingang van het seizoen 2022-‘23.

Eivind Gullberg Jensen, in Nederland weinig bekend ondanks eenmalige optredens bij Rotterdams Philharmonisch (2012) en Residentie Orkest (2014), is in zijn woonplaats Bergen (NW) dit jaar begonnen als directeur van de Nationale Opera. Bij het Noord Nederlands Orkest leidde hij eerder o.a. Verdi’s Requiem (2018) en dit jaar twee programma’s (in maart en september). De klik met de musici leidde tot de benoeming. Trombonist Quirijn van den Bijlaard, voorzitter van de Artistieke Commissie: „Wij vinden Gullberg Jensen artistiek en technisch buitengewoon goed. Hij is betrokken, wil echt sámen muziek maken: een concert geven dat meer is dan de som der delen.”

Leerling van Panula

De afgelopen tien jaar werkte Eivind Gullberg Jensen – van huis uit violist en opgeleid door o.a. de legendarische directiepedagoog Jorma Panula – aan verschillende Europese operahuizen. Op het concertpodium leidde hij o.a. de Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker en het Tonhalle-Orchester Zürich. Ook was hij chef-dirigent bij NDR Radiophilharmonie. Met zijn vaste betrekkingen in Bergen en Groningen zoekt hij nu „een andere balans tussen werk en privéleven”, aldus het orkest.

Bij het NNO zal Eivind Gullberg Jensen zes weken per seizoen aanwezig zijn, gedurende minstens drie jaar.

In Bergen zou Eivind Gullberg Jensen deze periode uitvoeringen leiden van de opera ‘Rusalka’ maar alle voorstellingen zijn wegens stijgende coronacijfers geannuleerd. Bij het NNO is hij eind januari te gast voor een programma met werken van Strauss en Sibelius.