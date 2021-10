Eerste executie in Oklahoma sinds 2015 gepaard met stuiptrekkingen en overgeven

Bij de eerste executie in zes jaar tijd in de Amerikaanse staat Oklahoma is de terdoodgebrachte stuiptrekkend en brakend overleden. Dat schrijven persbureaus AP en Reuters vrijdag. De 60-jarige John Marion Grant kreeg een dodelijke injectie wegens het vermoorden van een gevangeniskantinemedewerker in 1998.

Bij executies met een dodelijke injectie krijgt de veroordeelde meerdere prikken toegediend. Met de eerste hoort hij bewusteloos te raken, waarna de volgende twee zorgen voor een pijnloos overlijden. Dat laatste lijkt bij Grant niet gelukt, op basis van het overgeven en de stuiptrekkingen die hij vertoonde na de eerste injectie. Robert Dunham van het Death Penalty Information Center zei tegenover AP dat het zelden voorkomt dat iemand tijdens een executie moet braken.

Moratorium

De executie van Grant was de eerste sinds het bij meerdere voltrekkingen van de doodstraf in 2014 en 2015 (bijna) misging. Toen werden verkeerde middelen gebruikt of dreigden die gebruikt te worden. Een andere keer verdween de dodelijke injectie in het spierweefsel in plaats van de ader, waardoor de terdoodveroordeelde met veel pijn pas later stierf. De staat Oklahoma vaardigde in 2015 tijdelijk een executiestop uit en zocht naar een ander middel voor de dodelijke injectie. Dat werd niet gevonden, Grant werd donderdag met dezelfde substantie als voor het moratorium ter dood gebracht.

President Joe Biden schrapte bij zijn aantreden in januari federale executies voor onbepaalde tijd. De afgelopen jaren voeren minder Amerikaanse staten de doodstraf uit. De executie van Grant werd uitgevoerd door de staat Oklahoma.

Grant zat in 1998 een celstraf van 130 jaar uit voor gewapende overvallen. Hij stak de kantinemedewerker dood met een zelf vervaardigd steekwapen. Hij werd het jaar erop ter dood veroordeeld, maar de straf kon pas 22 jaar later voltrokken worden. Er was aanvankelijk uitstel verleend voor de executie, maar die werd donderdag door het Hooggerechtshof vernietigd, waardoor de straf enkele uren later alsnog voltrokken kon worden in McAlester.