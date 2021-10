‘Sommige mensen wonen al heel lang op deze manier. Die willen vaak niet meer anders’

Al zijn hele werkzame leven is de fotograaf bezig met de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Het begon met de relatie tussen de mens en de stad, nu ligt zijn focus op de mens en zijn thuis. Hij maakt portretten van mensen in hun persoonlijke omgeving, zegt hij. „Mijn blik is van buiten naar binnen verschoven.” Voor zijn nieuwe serie fotografeerde Tackenberg mensen die hun huis juist weer úít moesten.

Via de lokale pers kreeg hij te horen dat 150 mensen hun tijdelijke huurhuis moesten verlaten. Reden: het voormalige verzorgingstehuis aan de Bloemendaalseweg in Gouda wordt gesloopt. Via een vriendin die in het pand woonde, had hij een ingang om in contact te komen met de huurders.

Tijdelijke huur is hem niet vreemd. Zelf heeft hij ook lang op deze manier gewoond, vertelt hij, voor bepaalde tijd of antikraak. „Het is een hele goedkope manier van wonen, waarbij je vaak ook nog veel vierkante meters voor je geld hebt.” Maar het kan ook lastig zijn. Je gaat niet te veel investeren in een tijdelijke woning, daardoor hecht je je vaak minder goed aan de plek.

Wél aan de mensen. „Ik woonde vaak met muzikanten, die moesten herrie kunnen maken, en met kunstenaars die veel ruimte nodig hadden. Voor vierhonderd euro in de maand had je zo vier klaslokalen.” Zelf kocht hij in die tijd, om aan huiselijkheid te winnen, een plastic kantoorplant. „Ging nooit dood en gaf wel sfeer.”

Vooroordelen

Hoe we wonen is hem gaan fascineren, misschien dus wel door zijn eigen woongeschiedenis. Het verhaal van de Bloemendaalseweg sprak hem aan. „Wie zijn deze mensen?”, vroeg hij zich vooral af. Sommigen zijn voor het eerst uit huis gegaan en kwamen er op die manier terecht, vanwege de woningnood of vanwege de lage prijs. „Maar ik hoorde ook van mensen die er na een scheiding waren komen wonen, of die aan lager wal waren geraakt en er zo terechtkwamen, als een tijdelijke oplossing. Er waren heel diverse redenen.”

Wat hij verwacht voordat hij bij iemand naar binnen gaat? „Helemaal niks, ik ga er totaal blanco in. Ik probeer al mijn vooroordelen aan de kant te zetten.” Als hij dat niet zou doen, zou hij in zijn fotografie een verhaal of zijn eigen mening over kunnen brengen, zegt hij, en dat is niet zijn bedoeling, vertelt hij.

En hoe dat dan gaat, eenmaal binnen? „Als ik binnenkom, krijg ik over het algemeen eerst een opmerking over hoeveel spullen ik bij me heb, daar maak ik dan een grapje over.” Hij stelt zijn apparatuur op en krijgt koffie of een glas water. Meestal beginnen de bewoners zelf aan te wijzen wat ze interessant vinden.