Ed Sheerans inwisselbare liefdesodes lopen als waterverf in elkaar over

Pop Ed Sheeran ‘=’ (Equals) ●●●●●

Zanger Ed Sheeran had het zich vast anders voorgesteld. Met de nieuwe Adele in aantocht en na Coldplay is Sheerans album ‘=’ (Equals) de derde grote Britse poprelease dit naseizoen. Terwijl zijn label in een kramp schoot om te voorkomen dat zijn album vroegtijdig zou lekken en de muziekpers de plaat vooraf slechts drie keer mocht beluisteren, zit de Britse held van de mainstreampop wegens covid thuis in afzondering.

De comebacktrack ‘Bad Habits’ was in de zomer al een catchy voorbode: een slim dansliedje over zijn vroegere slechte gewoonten. De friszoete funky single ‘Shivers’? Een prima opvolger. Maar het blijken vooruitgestuurde verkenners van toch een heel ander leger te zijn.

Sheeran, getrouwd en intussen vader – hij meldt het al in de eerste zin in het openingsnummer ‘Tides’ – springt op Equals van wolk naar wolk en telt eindeloos zijn zegeningen bij kaarslicht. Hij grossiert in liefdesodes; voor vrouw, kindje en overleden vriend. Prijswaardig persoonlijk, maar Sheeran schiet in al zijn sentiment ver door. En door de inwisselbare tonen, van akoestisch gitaartje, strijkersparelmoer of, daar zijn ze weer, de vintage jaren tachtig synths, loopt op Equals alle gevoel in waterverf uit.