Limburgse derby tussen MVV en Roda gestaakt vanwege rellen en vuurwerk

De Limburgse derby tussen MVV en Roda JC is gestaakt vanwege rellen op de tribune en het gooien van vuurwerk op het veld. Er ontstond onrust in de hoek van het stadion, waar het vak met de bezoekende Roda-fans grenst aan de tribunes met MVV-supporters. Scheidsrechter Joey Kooij legde het duel in de Keuken Kampioen Divisie daarom vlak voor rust stil bij een stand van 0-0.

De problemen begonnen al na ruim een kwartier spelen, vertelt Kooij tegen sportzender ESPN: „Een speler werd bij een hoekschop met van alles en nog wat bekogeld. We hebben laten omroepen dat dit niet kan. Daarna bleef het even rustig, tot in de 42e minuut met vuurwerk werd gegooid. Vervolgens waren er ook ongeregeldheden op de tribune. Daarom hebben we besloten van het veld te gaan.”

Nadat de spelers de kleedkamers hadden opgezocht bleef bleef het onrustig op de tribunes. De ME moest worden ingeschakeld om supporters van het veld te halen en daarbij werden rake klappen uitgedeeld. De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Een half uur na het stilleggen is besloten de wedstrijd definitief te staken, zei Kooij tegen ESPN: „Uiteindelijk heeft de burgemeester de beslissing genomen dat we niet verder konden. We hadden met alle partijen overlegd, inclusief de veiligheidscoördinatoren. Het is jammer dat het zo gelopen is.”

Trainer Jurgen Streppel van Roda JC sprak tegenover de sportzender van een terechte beslissing: „Dit gaat nergens meer over. Ik snap niet meer wat er de afgelopen weken in het betaald voetbal gebeurt, kennelijk is men gek aan het worden. Ik voel me niet veilig meer en ik ben wel verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn spelers.”

Er waren al meerdere incidenten sinds het voetbalseizoen in augustus begon en er weer volop publiek welkom is in de stadions. Zo werden meerdere wedstrijden tijdelijk stilgelegd omdat supporters plastic bekers met bier naar spelers van de tegenstander gooiden en raakten rondom de Gelderse derby supporters van NEC en Vitesse slaags met elkaar en de politie. En eerder deze week stapte algemeen directeur Mark Koevermans op bij Feyenoord omdat hij en zijn gezin aanhoudend werden bedreigd door supporters.