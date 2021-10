Bewoners van het door oorlog geteisterde Yarmouk-kamp lopen door de straten van Damascus. In het kamp, dat in het zuiden van de Syrische hoofdstad ligt, worden met name Palestijnse vluchtelingen opgevangen. Het was tot voor kort een militaire zone. Onlangs is het door de Syrische overheid vrijgegeven, waarna ongeveer 1.300 gezinnen terugkeerden om onderhoud te plegen aan hun huizen of vast te stellen in hoeverre ze nog kunnen worden bewoond.

Foto Youssef Badawi / EPA