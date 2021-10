Dilan Yesilgöz over Nederlands klimaatbeleid: ‘We zijn er niet, we kunnen niet gaan chillen’

Precies zoals de minister van Financiën op Prinsjesdag liep de demissionaire staatssecretaris van Klimaat Dilan Yesilgöz donderdag de Tweede Kamer in met een groot symbolisch koffertje. Dit koffertje was van hout, erop stonden de letters ‘Klimaatdag’. Erin zat de doorrekening of Nederland de klimaatdoelen gaat halen.

Terug op haar werkkamer op het ministerie van Economische Zaken geeft VVD’er Yesilgöz, sinds vijf maanden staatssecretaris, het grif toe: de VVD deed er lang over om zich het onderwerp klimaatbeleid toe te eigenen. Raar eigenlijk, „want het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst”.

Het is zonde dat aan andere partijen over te laten, zegt Yesilgöz, die zich ook als Kamerlid bezighield met klimaat. „Want het is enorm ingrijpend. Klimaatbeleid is vaak of een technisch verhaal dat de meeste mensen niet echt volgen. Of het is een zuur verhaal waarin van alles niet meer mag. Wat me frustreert is dat er te weinig aandacht is voor wat het kan opleveren. Een goed geïsoleerd huis is comfortabeler en je energierekening gaat hopelijk omlaag.”

Wie is Oud-raadslid

Dilan Yesilgöz-Zegerius (1977) werd in mei demissionair staatssecretaris van Klimaat. Ze nam een deel van het werk over van de wegens een burn-out afgetreden minister van Economische Zaken Bas van ’t Wout. Yesilgöz hield zich eerder als Kamerlid voor de VVD bezig met het klimaat en met justitie en veiligheid. Voordat ze in 2017 Kamerlid werd, was ze drie jaar raadslid in de gemeenteraad van Amsterdam.

De VVD zegt altijd dat klimaatbeleid wel ‘haalbaar en betaalbaar’ moet zijn. Klimaatakkoordvoorzitter Ed Nijpels ergert zich daaraan. Het halen van de doelen is een wettelijke plicht, en Nederland kan het prima betalen, zegt hij.

„Wij bedoelen niet: anders doen we niet wat nodig is. We hebben als demissionair kabinet zeven miljard euro vrijgemaakt voor klimaatmaatregelen. Dat laat commitment zien. Van het hele kabinet. Haalbaar is niet vanzelfsprekend. Ik heb wekelijks een Kamerdebat waarin tig moties worden aangenomen die technieken uit mijn handen slaan om de doelen te halen. Je kan niet voortdurend technieken zoals biomassa uitsluiten en wel hogere doelen stellen. Dat geldt ook voor kernenergie. Een volgend kabinet moet echt kiezen of dat onderdeel wordt van een gezonde energiemix. Voor mij is ‘haalbaar’ dus precies het tegenovergestelde van we doen het niet.”

We halen het doel van 49 procent broeikasgasreductie in 2030 niet. De verwachting is dat we tussen de 38 en 48 procent uitkomen.

„Ik denk dat niemand twee jaar geleden had gedacht dat we zo dichtbij de 49 procent zouden komen. De 7 miljard van Prinsjesdag zorgt voor nog wat extra reductie. We dichten het gat. Maar we zijn er niet, we kunnen niet gaan chillen.”

De Raad van State zegt: ga uit van het slechtste scenario, 38 procent, en kom dan met genoeg maatregelen.

„Als je ziet wat we nu al allemaal doen, dan weet ik niet of je zomaar zulke forse extra ingrepen kan doen. Ook als je de werkgelegenheid wilt behouden, hier schoner wilt produceren en iedereen wilt meekrijgen. Ik vroeg onlangs aan een Europese collega: jullie hebben een fors hoger doel dan Nederland, hoe gaan jullie dat dan doen? O, zei hij, dat is voor de volgende minister, dat weet ik niet.”

De Raad van State vindt dat Nederland 55 procent reductie moet willen in 2030.

„Het Europese doel van 55 procent betekent per definitie dat Nederland meer moet doen. Of dat op bijvoorbeeld 52 of 55 procent uitkomt, weet ik niet. Dat is aan een nieuw kabinet. Ik ben niet zo van steeds hogere doelen stellen zonder te weten hoe ik ze ga halen.”

Deze zomer werd u herinnerd aan een oude tweet van u over ‘klimaatdrammers’. U vergeleek hen in augustus met uw neefje van vier die een tweede ijsje wil. Gerrit Hiemstra van het KNMI werd boos.

„Ja, dat liep niet lekker hè. Spijt heb ik daar niet van, al is het wel de vraag wat zo’n tweet toevoegt. Niks natuurlijk. Maar het is mijn ambitie niet om hier volledig kleurloos te zitten. Die hoog opgelopen discussie laat wel zien hoe mensen direct tegenover elkaar staan als het om het klimaat gaat. Het gaat dan al snel over wie allemaal wel en niet deugt. Daar moet ik vanuit mijn rol eigenlijk helemaal niet aan meedoen.

„Ik snap alleen niet waarom wetenschappers zoals Hiemstra zich aangesproken voelden door mijn tweet. Het ging mij om mensen die aan de zijlijn staan te roepen. Ik laat me in de praktijk volledig leiden door de wetenschap, zoals van het KNMI.”

Een volgend kabinet moet echt kiezen of kernenergie onderdeel wordt van een gezonde energiemix

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tot en met 2025 steeds twijfelachtig of we aan de Urgenda-eis van 25 procent minder uitstoot voldoen. Dat blijft wel een steen op de maag van het kabinet.

„Het was natuurlijk al duidelijk dat we mede door corona in 2020 wel aan de Urgenda-eis voldeden. Dat is de komende tijd niet vanzelfsprekend. Daarom konden we rond de Miljoenennota niet stil blijven zitten. We gaan kijken of het voor de komende jaren voldoende is. Of er een nieuwe rechtszaak van milieu-organisatie Urgenda komt, weet ik niet. Ik heb in de zomer regelmatig met Marjan Minnesma [directeur Urgenda] gesproken. Sinds augustus hebben we geen contact meer kunnen hebben.”

U gaat net als premier Rutte naar de VN-klimaattop in Glasgow. Wat zal daar de inzet zijn?

„Het belangrijkste is dat Europa laat zien dat het echt een CO 2 -reductie van 55 procent gaat realiseren. We zijn er onderling nog niet uit hoe, maar niemand stelt de ambitie ter discussie. Ik hoop dat we daarmee een stevige vuist maken tegenover andere landen. Dat we duidelijk maken zo nodig bij de Europese grens eisen te stellen aan de duurzaamheid van producten.

„Je kan niet tegen arme landen zeggen: jullie moeten zonder hulp extra leveren. Maar wel tegen landen als de VS en China. Tegelijk moeten ontwikkelde landen bijdragen aan de toegezegde 100 miljard dollar voor klimaatfinanciering in armere landen.”