Desinformatie via Facebook bedreigt ook in Nederland het publieke debat

Met een naamswijziging hoopt het bedrijf achter Facebook op minder negatieve aandacht voor Facebook zelf en meer voor ‘metaverse’, de opvolger van het internet. Maar Facebook heeft niet louter een imagoprobleem. Het socialemediaplatform blijft ondanks aanpassing van algoritmes een grote rol spelen bij de verspreiding van desinformatie, QAnon-complottheorieën, pestgedrag en meer complex borrelend wantrouwen in democratische instituties. Dat wordt vaak gezien als een niet-Nederlands probleem. Ten onrechte.

Ritumbra Manuvie is jurist en leidt aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar het contentbeleid van Facebook in Nederland.

De protesten tegen coronamaatregelen in 2020 in Nederland werden gecoördineerd en kregen massale bijval via Facebook-groepen. Protestleiders als Michel Reijinga, Willem Engel en Elke de Klerk, en groepen als ‘Artsen Collectief’, ‘Nee teen Corona Maatregelen’, ‘Stop5GNL’, ‘ReVrouwLutie’ en andere vonden allemaal hun achterban op Facebook. Wat aanvankelijk niche-actoren waren, werden al snel leiders voor de massa, toen influencers als Robert Jensen, Lange Frans, en zelfs politiek leiders als Thierry Baudet het vuur van onvrede aanwakkerden.

Het bestaan van deze groepen is op zich geen probleem; iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Het wordt problematisch wanneer slechts één bepaald type verhaallijn wordt versterkt. En dat gebeurt nog steeds, zo blijkt uit systematisch onderzoek van Nederlandstalige Facebook-groepen.

Met behulp van Facebooks eigen onderzoekstool CrowdTangle is duidelijk te zien dat ontkrachte documentaires, zoals Janet Ossebaards Fall of Cabal, populair waren op Nederlandse Facebook-pagina’s en groepen. Sterker nog, het aantal reshares van deze documentaire was na de Verenigde Staten in Nederland het grootst. In mei 2021 brachten we dit onder de aandacht van Facebook, maar omdat samenzweringen ‘Q’ en QAnon niet langer werden gezien als bedreiging voor de Amerikaanse democratie werd het effect hiervan ook in andere delen van de wereld genegeerd.

Shock-respons

Sinds juli 2021 wijzen we Facebook erop dat het bedrijf inconsequent is in het toepassen van zijn beleid in niet-Engelstalige regio’s. In plaats daarvan versterken de algoritmes regelmatig choquerende stemmen – in Nederland die van de ongevaccineerde minderheid.

Het beleid van de regering om QR-codes en vaccinpaspoorten op te leggen lijkt een shock-respons op een vermeende noodzaak om iedereen te vaccineren. Het opgeblazen lawaai op de sociale media van degenen die niet willen vaccineren heeft een ingebeelde dreiging gecreëerd waarbij overheidsactoren denken dat verplichtingen nodig zijn.

Zo zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dat „te veel mensen zich niet laten vaccineren en dat daarom de maatregelen nodig zijn”. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat dit niet waar is: 85 procent van de Nederlandse bevolking is al gevaccineerd en 90 procent van de mensen is bereid zich te laten vaccineren. Het opgeblazen geluid van 10 procent vaccin-ontkenners overstemt dus niet alleen de mening van de 90 procent die graag verder wil met het leven, maar ook de stem van kwetsbare mensen die misschien echt niet gevaccineerd kunnen worden.

De Nederlandse regering geeft hiermee blijk van gebrek aan vertrouwen in de rationaliteit van de Nederlandse burgers, terwijl het wantrouwen richting de regering zelf, versterkt door de ‘sociale media amplificatie’, ook nog toeneemt. Als Facebook en de andere socialemedia- en messaging-apps het de informatiestroom ongunstig beïnvloeden, is het makkelijk de publieke opinie te beïnvloeden en loopt het publieke debat in Nederland gevaar.

We moeten ons serieus afvragen wat het betekent dat Facebooks zelfregulering en algoritme-aanpassingen zo jammerlijk lijken te falen. Niet alleen hier, ook elders. De algoritmische amplificatie van Facebook heeft een sterke rol gespeeld bij het bevorderen van haatzaaiende taal en vreemdelingenhaat in bijvoorbeeld Myanmar, Sri Lanka, Ethiopië en India. Deze toon is het nieuwe normaal geworden en wordt gezien als slechts een afspiegeling van de samenleving, wat volstrekt onjuist is voor wie de rol van algoritmen bij amplificatie kent.

Hoe lang nog?

Zijn we op weg naar een gevaarlijker omgeving van vrouwenhaat, racisme en xenofobie? In een westerse democratie als Nederland kunnen we ons nog veilig voelen, maar hoe lang zal het duren voordat de algoritmes van Facebook en het inconsistente beleid van inhoudsmoderatie toelaten dat racistische, vrouwenhatende en xenofobe verhaallijnen hun greep krijgen op onze grotendeels vrije samenleving?

