Dit is het seizoen om kraanvogels in Duitsland te bewonderen

Zwijgend of gedempt pratend, speuren de bezoekers het veen af, met verrekijkers, camera’s en telescopen, tot aan de windturbines die overal boven de horizon uitsteken. Aanzwellend geluid. Guck mal, daar boven het bos: naderende Kraniche. De kraanvogels worden af en toe vrij ruw doorkruist door in doelgerichter V-vormen vliegende ganzen. Ook mooi. Gegak en ge-kroes-krok door elkaar. In een sierlijke glijvlucht landen ze in het veen, kwetterend, remmend, klapperend. We blijven kijken tot de zon rood ondergaat en de vogels alleen nog zwarte silhouetten zijn.

De komst van de kraanvogels stemt melancholiek, zeggen ze hier in de Diepholzer Moorniederung, een uitgestrekt hoogveengebied tussen Osnabrück en Bremen. Ze kondigen de herfst aan, en een half jaar later de lente. In het najaar trekken de vogels van hun broedgebieden in Scandinavië en het Duitse Mecklenburg-Voorpommeren naar Spanje, in het voorjaar reizen ze andersom.

Ze zijn prachtig, groot – groter dan een ooievaar – en sierlijk. Er zit een traagheid in hun vlucht die elegant is, dat trage klappen van hun vleugels, het lijf gestrekt, nek en achterpoten licht naar beneden hellend. Hun roep – een trompetterend kroes-kroes-krok-griek-grak – is muzikaal en weemoedig als een Midden-Europees orkestje.

Twintig jaar geleden waren de kraanvogels er ineens. Tot dan toe waren ze duizenden jaren lang tijdens hun tocht over de Diepholzer Moorniederung heen gevlogen, zegt Kerrin Obracay van de BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) in de regio. In de jaren voor 2000 hadden natuurbeschermingsorganisaties en regionale overheden werk gemaakt van ‘veenherstel’, vooral door het water terug te brengen in het afgegraven hoogveen. En toen, rond de millenniumwisseling, zette grus grus, de Europese kraanvogel, voor het eerst poot aan de grond in Nedersaksen. De verzameling veenmoerassen bleek een ideale pleisterplaats, met het alomtegenwoordige mais op de nabijgelegen akkers, bedoeld voor de op industriële schaal gehouden koeien, kippen en vooral varkens.

Volgens de laatste telling van begin oktober, waren er toen een kleine 13.000 kraanvogels in het gebied. Op het hoogtepunt, begin november, zullen het er bijna 60.000 zijn.

Foto’s Flip Franssen

Liefhebbers

Met de kraanvogels kwamen ook de kraanvogelliefhebbers naar Diepholz en omgeving. Toeristen uit heel Duitsland, Nederland, Denemarken en België. In de topweken, eind oktober, begin november, is het druk in het gebied. ’s Avonds eten de bezoekers in een van de landelijke Gasthäuser die je hier overal vindt.

De BUND leidt het vogeltoerisme in goede banen met een geoliede infrastructuur van vogeluitkijktorens, excursies (‘Zauber der Kraniche’, ‘Ruf der Kraniche’) en voorbeeldig schoongehouden dixi-toiletten. Overdag foerageren de vogels op de pas gerooide maisvelden in de buurt. Een uur voor zonsondergang vliegen de eerste naar het natte veen – het water biedt ’s nachts bescherming tegen vossen en ander gevaar. Ruim voor de schemering inzet, staat de parkeerplaats vol met de auto’s van vogelliefhebbers.

„Het is hun grootte die mensen trekt”, zegt Obracay. „De vrolijkheid van de vogels, hun levenslust. Hoe ze springen, dansen, baltsen. In Japan vouwen ze duizend kraanvogels in de hoop op gezondheid en geluk. Het is hun roep, ook. Ze vliegen relatief laag, je kunt ze horen en zien. Dat geldt ook voor ganzen, maar kraanvogels zijn veel eleganter dan een gans. In hun trek zit het ritme van de jaren, Fernweh, het verlangen naar ver weg.”

De massale touchdown van de kraanvogels is in West-Europa tamelijk uniek. Andere etappes van de trek leiden naar het schiereiland Rügen aan de Oostzeekust, het Lac du Der in Frankrijk en Extremadura op de grens van Spanje en Portugal, de eindbestemming van de reis. In het voorjaar hebben de vogels haast, ze willen paren en broeden in het noorden, maar in de herfst hebben ze bij goed weer – zoals nu – geen reden om het rijke boerenland rond Diepholz snel te verlaten.

Foto’s Flip Franssen

Kijktoren

We zijn deze zaterdagochtend vroeg vertrokken om de kraanvogels te zien uitvliegen van hun nachtverblijven in het veen, maar niet vroeg genoeg. Op de parkeerplaats bij het Neustädter Moor bleek dat we om kwart voor acht, zonsopgang, de laatste groepjes hebben horen overklapperen. Het was een prachtige ochtend, nagenoeg onbewolkt. Op de vogelkijktoren stonden twee mannen uit Münster, ook te laat, met een peperdure telescoop voornamelijk naar de mist op de velden te kijken.

Als je overdag door het gebied rijdt, langs dorpen en gehuchtjes als Ströhen, Varrel en Kirchdorf, zie je overal kraanvogels op de velden. Dan kun je ze rustig bekijken. Ze zijn wel heel alert. Voorbijrijdende auto’s vinden ze niet erg, maar zodra je vaart mindert, gaan de nekken en koppen strak omhoog. Uitstappen is spannend: als er één opvliegt, volgen er meer. Als er te veel opvliegen, gaan ze allemaal en sta je bij een leeg veld.

Het zijn statige, zilvergrijze vogels, zie je door je verrekijker. Mooi, op zich, maar in de kop gebeurt het: zwarte hals en schedel, een witte baan van de nek naar de besjesrode ogen, een lik felrood bovenop hun kop. De jongen, krap een half jaar geleden uit het ei gekropen, hebben die tekening nog niet. Kraanvogels zijn heel sociale vogels, ze blijven het liefst in groepjes bekenden en hechte gezinnetjes bij elkaar.

We zien het vanuit een mobiler Beobachtungsstand naast een stoppelveld, een van de kijkhuifkarren die de BUND op erfolgversprechenden Standorten heeft neergezet, zoals in mooi Duits in de flyer staat. Als iemand een autoportier dichtslaat, vliegen meer dan honderd kraanvogels als in slow motion op, ook een prachtig schouwspel.

Foto’s Flip Franssen

Volle parkeerplaats

Terug naar het Rhedener Geestmoor, waar we gisteravond ook waren. Aan het einde van de middag staat de parkeerplaats bij de uitkijktoren weer vol. Tussen de toeschouwers staat het echtpaar Van der West uit Harkstede, bij Groningen. Tien jaar geleden zagen ze de kraanvogels hier voor het eerst, en sindsdien komen ze vaker naar de Moorniederung. Het is drukker geworden, zeggen ze, zo druk dat je op paden bij de Dümmer See niet meer mag fietsen. Met de anderen op de toren genieten ze van het uitzicht op het veen, tot een beetje kleur uit de omgeving verdwijnt en de vogels van het geluk weer komen aanvliegen.