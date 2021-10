In Bulgarije twijfelen zelfs veel artsen over vaccinatie

Maria Bogoeva is tijdens de eerdere golven van de coronapandemie een bescheiden beroemdheid geworden in Bulgarije. Cameraploegen kwamen naar haar ziekenhuis om vast te leggen hoe zij, als enige specialist infectieziekten in het westelijke stadje Doepnitsa, strijdt tegen het virus. „Ik weet niet zo goed waaraan juist ik al die aandacht verdien”, zegt ze, met een grote lach en opgestroopte mouwen die samen met veel gouden juwelen haar leeftijd verraden. „Zo bijzonder ben ik niet. Er zijn in Bulgarije heel veel artsen zo oud als ik die nog elke dag voor patiënten zorgen.” Dokter Bogoeva is 82 jaar.

In eerdere fases van de pandemie was dat het verhaal van Midden- en Oost-Europa: hoe de zorg bijna ten onder gaat aan demografische krimp en gebrek aan investeringen. En dat artsen als Bogoeva vanwege een schreeuwend personeelstekort niet met pensioen kunnen. Nu Covid-19 in deze regio weer – en harder – toeslaat, staat Bogoeva voor een nieuw en typisch Bulgaars probleem: deze arts is niet ingeënt. „Ik ben er niet principieel tegen, ik heb nul medische argumenten”, zegt Bogoeva. „Maar mijn persoonlijke beslissing, voor mijn eigen lichaam, is dat ik het vaccin liever niet neem.”

Iedereen die ik ken raadt het me af. Dat beïnvloedt je toch

Bulgaren kunnen, mede dankzij de gezamenlijke inkoop van de EU, sinds februari worden ingeënt, met inmiddels vier verschillende vaccins. Maar slechts één op de vijf mensen heeft dat gedaan. Nergens in de Europese Unie zijn de scepsis en weerstand tegen de prik groter. En nergens loopt het aantal besmettingen deze herfst sneller op. Alleen buurland Roemenië, met een vaccinatiegraad van 30 procent, heeft de afgelopen week relatief meer doden te betreuren.

In Doepnitsa (35.000 inwoners), een uurtje rijden van hoofdstad Sofia, is het aantal besmettingen meer dan twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Geen enkele van de bijna vijftig coronapatiënten in Bogoeva’s ziekenhuis is gevaccineerd. Op de intensivecare-afdeling in het grotere St. Ivan Rilski-ziekenhuis, waar haar kliniek een dependance van is, lijkt dat niet anders te zijn.

Doorgeschoten democratie

Rationeel weet Bogoeva „dat de vaccins levens redden, ons enige middel zijn”. Haar echtgenoot is wel ingeënt en „ik raad het mijn patiënten natuurlijk aan”. Maar ze voelt dezelfde weerstand en onzekerheid als veel van hen. „We worden overspoeld met zoveel tegenstrijdige informatie, dat mensen erin verdwalen. Zelfs ik als infectioloog raak in de war.” Ze schudt licht beschaamd haar hoofd met donkerrood geverfd haar.

Bogoeva zit niet op Facebook. Maar Bulgaarse nieuwssites, radio en televisie, evenaren de desinformatie op sociale media. Prominente antivaxers – ook medici – krijgen een podium zonder kritisch bevraagd te worden. Het nieuws wordt beheerst door uitzonderlijke bijwerkingen en berichten over gevaccineerden die toch besmet zijn geraakt.

Intussen zit het land sinds april zonder regering. In plaats van een demissionaire voortzetting van het oude bewind, worden telkens nieuwe waarnemende ministers aangesteld. En over twee weken vinden voor de derde keer dit jaar verkiezingen plaats. De permanente politieke campagne staat drastische coronamaatregelen en een eenduidige vaccinatiecampagne in de weg, zeggen experts.

Grote misvatting

Maar Bogoeva wijt de prikaversie, inclusief die van haarzelf, aan „de vreemde Bulgaarse mentaliteit”. „Als ons door de staat wordt verteld dat we iets moeten, doen we precies het tegenovergestelde. Misschien is het een reactie op het communisme: vroeger waren we gedwongen te gehoorzamen, nu mogen we kiezen. In de democratie is de pendule doorgeschoten naar het andere uiterste. Niets hoeft meer, iedereen doet alleen waar hij of zij zin in heeft. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het beschermen van anderen.” Die collectieve contramine wordt volgens haar verergerd door „het feit dat alle intelligente mensen het land verlaten”. Sinds de jaren negentig kromp de Bulgaarse bevolking van bijna 9 miljoen naar minder dan 7 miljoen. Aan Covid-19 stierven tot nu toe 23.718 mensen, van wie 755 in de afgelopen week.

Na een zware dag op de priklocatie in het centrum van Doepnitsa wil arts Jordan Nikoeltsjin net naar buiten stappen om een sigaret te roken, als een magere vrouw met geblondeerde krullen op de nog openstaande deur klopt. Kalina Ajdarova loopt over van de twijfels over het vaccin. Ze is bang voor naalden, bijwerkingen, allergieën en vooral dat ze haar negentigjarige moeder zal besmetten nadat ze gevaccineerd is.

Rustig legt Nikoeltsjin haar uit dat ze alleen door zich wél te laten inenten helpt haar moeder te beschermen. „Het is een van de grote misvattingen dat je met een vaccin drager van het virus zou zijn. Ik geef je alleen een proteïne die je immuunsysteem aanmoedigt om antilichamen te maken. Ik maak je echt niet ziek of besmettelijk”, zegt de arts.

Ze blijft vragen stellen terwijl Nikoeltsjin haar bloeddruk meet. Die is een beetje hoog „van de spanning”, lacht ze. Haar twijfels zijn gebaseerd op geruchten die ze op Facebook heeft gelezen, over mensen die dood neervallen na een vaccinatie en ingespoten microchips. „Eerst denk je: wat een bullshit. Maar als al je collega’s en je eigen dochter het geloven, ga je toch denken: zijn zij nou gek of ben ik het? Ze zeggen dat het vaccin veel te snel ontwikkeld is om betrouwbaar te kunnen zijn. Iedereen die ik ken raadt me af dit te doen. Daar raak je toch door beïnvloed.”

Ajdarova (59) verkoopt banitsa’s, traditionele pasteitjes van bladerdeeg, en ze maakt zich zorgen dat ze door een lichamelijke reactie op het vaccin morgen niet kan werken. „Als je bang bent dat je je grieperig zal voelen, kan je beter Pfizer nemen dan Janssen. Maar dan moet je wel nog een keer terugkomen”, zegt Nikoeltsjin. „Als ik het overleef!”, reageert Ajdarova met grote ogen. Maar ze laat zich toch overtuigen en staat na een pijnloos prikje in haar linker bovenarm te juichen om het vaccinatiecertificaat dat Nikoeltsjin haar geeft. „Wil je je collega’s vertellen hoe het is gegaan? Vraag of zij ook langskomen”, zegt hij nog.

Als Ajdarova weer buiten in de herfstzon staat, vertelt ze dat haar angst voor de weer overvolle ziekenhuizen het won van haar angst voor de prik. „De situatie loopt hier totaal uit de hand.” Ook deelt zij haar eigen theorie over vaccinweigeraars. „Bulgaren zijn zo gewend dat ze voorgelogen worden, dat ze niet geloven dat iets wat goed is voor iedereen beschikbaar en gratis kan zijn. Alleen als iets schaars is en je ervoor moet vechten, is het de moeite waard. Voordat het vaccin bestond, wilde iedereen het. Nu hebben we er geen vertrouwen in.”

Arts Maria Bogoeva (82) werkt op een Covidafdeling maar durft zich niet te laten vaccineren. Foto Dimitar Dilkoff/AFP

Betalen voor nepcertificaten

„Bulgarije hoort bij de allergelukkigste landen die voor hun hele bevolking de meest betrouwbare vaccins ter beschikking hebben”, zegt Nikoeltsjin, met een zichtbaar verhit hoofd vol grijzende krullen. „Toch zijn er dagen dat ik maar vijf à tien mensen inent. Ik heb vaccins moeten weggooien.” Hij wordt er moedeloos van. Zeker wanneer hij hoort dat zelfs collega’s vaccinweigeraars zijn. „Wat een schande”, zegt hij daarop. „Dat de publieke opinie negatief is, is één ding. Maar als zelfs artsen niet meer in de wetenschap geloven, waar gaat het dan heen?”

Nikoeltsjin (48) is chirurg, maar kan met moeite zijn gezin met vijf kinderen onderhouden van de 950 leva (485 euro) die hij per maand verdient. Door nachtdiensten te draaien in het lokale ziekenhuis en overdag hier te vaccineren, brengt hij zo’n tweeduizend euro mee naar huis. Soms wordt hem ook onderhands geld geboden. Door mensen die wel een vaccinatiecertificaat willen, maar zonder een prik te krijgen. „Die mensen en zéker de artsen die eraan meewerken, verdienen een zware straf”, vindt hij. Vorige week werden in Kjoestendil, de hoofdstad van de provincie waar Doepnitsa in ligt, vier mensen gearresteerd op verdenking van het vervalsen van certificaten.

De reden dat daar een markt voor is, is dezelfde als waarom het plotseling storm loopt bij Nikoeltsjin. Omringd door plastic flessen gevuld met gebruikte injectienaalden telt hij hoeveel mensen hij vandaag gevaccineerd heeft. Inclusief Ajdarova: 83. Recent heeft de interim-regering namelijk besloten toch coronatoegangsbewijzen in te voeren voor horeca, sportscholen en winkelcentra. Horecapersoneel werkt daar niet of nauwelijks aan mee (tijdens een niet representatieve steekproef door NRC, gedurende vier dagen in Bulgarije, werd niet één keer om zo’n bewijs gevraagd), maar het lijkt twijfelaars toch over de streep te trekken. „Die maatregel had maanden geleden ingevoerd moeten worden”, vindt Nikoeltsjin. „Het is mijn impopulaire mening dat deze pandemie alleen met autoritaire maatregelen is op te lossen.”

Middel van Satan

Op het centrale plein van Doepnitsa wordt wisselend gereageerd op drang en dwang. Aannemer Kamil Georgijev (45) is woedend. „Ik zal me tot het uiterste verzetten tegen de druk om gevaccineerd te worden. Onze individuele vrijheden en mensenrechten worden geschonden. Het is een middel van Satan”, zegt hij. Hij gelooft zelfs dat de school van zijn elfjarige dochter haar wil microchippen via een coronatest. „Als ze experimenten op mijn kind gaan uitvoeren, haal ik haar van school af.”

Anderen ondergaan het gelaten. Svetlana Marinova (61) heeft zich toch maar laten vaccineren, „om op vakantie te kunnen gaan”. Haar dochter Kalina Marinova (44) wacht „zolang het kan”. Ze ondergaat een ivf-behandeling en haar arts heeft haar aangeraden te wachten. „Daarnaast geloof ik niet dat corona zo dodelijk is voor mensen die geen andere aandoeningen hebben.” De term comorbiditeit valt in bijna elk gesprek met Bulgaren over Covid-19. Ze zijn wel overtuigd dat het virus bestaat, maar niet dat het henzelf zal treffen.

Zo dacht Asjen Michev (54) ook, tot hij kortademig en met hoge koorts bij Maria Bogoeva op de corona-afdeling belandde. „Ik dacht: een vaccin, dat heb ík toch niet nodig”, zegt hij met zijn neus en leesbril net boven een blauwe deken. „Wat bleek: ik had het toch nodig”, zegt hij met zelfspot. Nu hij aan de beterende hand is, appt hij vanuit het ziekenhuis zijn vrienden of ze zichzelf dit willen besparen door zich te laten vaccineren.

En zelfs dokter Maria Bogoeva, zo blijkt in de loop van het gesprek met haar, heeft besloten haar twijfel toch opzij te zetten. „Ik ben bijna zover om me te laten vaccineren”, zegt ze ondanks haar scepsis. „Maar om geen andere reden dan die dwang en beperkingen.” Ze wil „ook nog een beetje een leuk leven hebben”. En haar zoon, kinderen en kleinkinderen zien, die in de Verenigde Staten wonen. Al zit die reis er waarschijnlijk pas in als ze eindelijk met pensioen kan. „Zodra deze ellendige pandemie echt voorbij is”.

