Geen geld meer om oude bruggen en kapotte wegen te herstellen

Noem het zoals je wilt. Het budget zit vol. Het geld is op. Het is onmogelijk zowel de verouderde Nederlandse infrastructuur te onderhouden en te vervangen, als nieuwe wegen, spoorlijnen en vaarwegen aan te leggen. Tenzij er geld bij komt.

Dat is de boodschap van een brief die demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) vrijdag naar de Kamer heeft gestuurd, met feiten en cijfers over de staat van de infrastructuur van het land. De brief is uitdrukkelijk niet bedoeld als een advies of een beleidsvoornemen. Daartoe acht de minister zich als lid van een demissionair kabinet niet bevoegd. Wél wil ze de „dilemma’s” schetsen voor de komende jaren. „Je kunt een euro maar één keer uitgeven en een te krappe beurs betekent pijnlijke keuzes maken met gevolgen voor de bereikbaarheid in ons land”, laat Visser weten. „Het is een afweging tussen extra investeren, meer storingen en gebreken accepteren of stoppen met de aanleg van nieuwe infrastructuur. Het is aan een nieuw kabinet om die afweging te maken.”

De brief leest als een alarm. „De afgelopen jaren is vast komen te staan dat de beschikbaarheid van weg, vaarweg, water en spoor onder druk staat, doordat het gebruik steeds intensiever wordt en de infrastructuur sneller veroudert”, aldus Visser. Dat vraagt om actie. En om geld. Maar dat is er niet.

Voor de komende vijftien jaar komt Rijkswaterstaat jaarlijks gemiddeld 1 miljard tekort, op een budgetbehoefte van 2,3 tot 2,6 miljard euro, en spoorbeheerder ProRail jaarlijks nog eens gemiddeld 200 miljoen. Daar komen andere tekorten bij om doelen te halen op het gebied van klimaatadaptatie, cyberveiligheid en duurzaamheid – bijvoorbeeld zorgen dat het regenwater uit heviger wordende buien vlot kan worden afgevoerd. Daar is jaarlijks nog eens ongeveer 200 miljoen voor nodig voor Rijkswaterstaat, en voor ProRail zowat 180 miljoen. En ga er vervolgens maar van uit, zeggen ze op het ministerie, dat er ook meer geld nodig is voor de vervanging en renovatie van bruggen omdat die eerder dan gedacht aan het einde van hun levensduur zijn gekomen.

Oorzaak is de groei van het verkeer, en de intensiteit ervan; sinds de jaren zestig is op veel plaatsen het verkeer verachtvoudigd, aldus het ministerie, en vrachtwagens zijn veel zwaarder beladen. Bekend voorbeeld is de Haringvlietbrug waarvoor sinds enkele maanden een snelheidsbeperking geldt om te voorkomen dat platen van het brugdeel lostrillen. De noodzakelijke renovatie staat pas over twee jaar gepland. Zo zijn er meer bruggen en viaducten waarvoor beperkingen gelden, bijvoorbeeld dat er geen vrachtverkeer mag rijden, in afwachting van renovatie of vervanging.

50 miljard nodig

Om een deel van de renovaties te kunnen betalen, haalde de vorige minister, Cora van Nieuwenhuizen (VVD) vele honderden miljoenen die bestemd waren voor komende jaren naar voren. De inhaalslag voor infrastructuur geldt trouwens niet alleen voor het Rijk, maar ook voor de bruggen en wegen van provincies en gemeenten. TNO berekende onlangs dat voor vervanging en renovatie tot 2050 50 miljard euro extra nodig is. Bekend voorbeeld zijn de kades in Amsterdam, die dringend aan reparatie toe zijn.

Zonder extra geld zal de kwaliteit van de infrastructuur dalen, stelt Visser, en dat zal gepaard gaan met „aanzienlijke hinder en economische schade”: meer files en wachttijden, bijvoorbeeld voor sluizen, storingen op het spoor, omleidingen bij onverwachte werkzaamheden en eventuele wateroverlast. Als de politiek daarvan schrikt en kiest om de kwaliteit van de infrastructuur op peil te houden, zal dat weer ten koste gaan van nieuwe plannen. De „vrije investeringsruimte” voor de aanpak van nieuwe knelpunten wordt dan nog kleiner dan deze nu al is. Terwijl uit analyses van het kabinet blijkt dat de mobiliteit de komende twintig jaar zal groeien, en er ook veel infrastructuur zal moeten worden aangelegd als het kabinet ernst maakt met de bouw van een miljoen woningen.

