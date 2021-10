Britse hoogleraar stapt op na beschuldigingen van transfobie

De Britse filosofiehoogleraar Kathleen Stock heeft donderdag haar ontslag ingediend nadat ze door activisten was beschuldigd van transfobie. Stock was verbonden aan de universiteit van Sussex, waar een anonieme groep afgelopen maand campagne voerde met het doel haar te laten ontslaan.

Stock kondigde „na een vreselijke tijd” haar vertrek aan op Twitter. Ze ligt onder andere onder vuur wegens haar standpunt dat genderidentiteit niet belangrijker is dan het biologische geslacht, zeker waar het aankomt op „wet en beleid”. Wie zich man voelt, bijvoorbeeld, heeft wat haar betreft niet meteen alle rechten die daarbij horen.

Dat stelt ze in het in mei dit jaar verschenen boek Material Girls: Why Reality Matters for Feminism, waarin ze zich onder meer afvraagt of trans vrouwen wel vrouwen zijn. In een interview na de publicatie met The Guardian zei ze zich te realiseren dat veel mensen haar boek als „onsmakelijk” zouden beschouwen. Toch zegt ze het moeilijk te kunnen verkroppen dat veel mensen die net als zij sceptisch zijn, de discussie niet aandurven. Bedreigingen in de academische wereld komen volgens haar vooral van studenten die binnen een paar seconden een petitie maken om ontslag te eisen als een hoogleraar of docent iets heeft gezegd dat hun niet bevalt.

Het gevolg is volgens haar dat academici zich niet meer durven uit te spreken, omdat ze bang zijn dat hun carrière eronder zal lijden. Zo zouden ze bijvoorbeeld vrezen dat ze geen promotie kunnen maken.

Antiterf

De universiteit van Sussex heeft Stock de afgelopen tijd gesteund. In een brief aan het personeel over haar vertrek schrijft rector Adam Tickell „ondubbelzinnig haar recht om haar academische vrijheid en wettelijke vrijheid van meningsuiting” te verdedigen. Dat zou vrij moeten zijn van „pesterijen en intimidatie”.

De anonieme groep ‘antiterfsussex’ voerde de campagne tegen Stock de afgelopen weken aan. ‘Terf’ is een term voor feministen die trans vrouwen niet als vrouwen beschouwen (trans-exclusionary radical feminist). Op de campus van de universiteit van Sussex waren de afgelopen weken posters opgehangen en graffiti gespoten om het vertrek van Stock te eisen. De anti-terf club reageerde verheugd op het vertrek van de hoogleraar. „Dit is een monumentale overwinning voor trans en non-binaire studenten, die hebben geprotesteerd tegen de manieren waarop de universiteit transfobie, mishandeling en discriminatie toestond.” De groep is niet blij dat de universiteit Stock bleef verdedigen onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Ook is de strijd wat hen betreft nog niet voorbij, omdat institutionele transfobie volgens hen blijft bestaan.

Controversieel

Kathleen Stock is al langer controversieel in de academische wereld. Toen ze eind 2020 werd ze beloond met een prijs voor haar inzet voor hoger onderwijs, ondertekenden honderden collega’s van verschillende universiteiten, voornamelijk filosofen, uit protest een open brief: „We zijn tegen prominente leden van onze beroepsgroep die hun academische status gebruiken om genderonderdrukking te bevorderen.” Stock mag best een mening hebben, vinden ze, maar daarmee maakt ze het nog moeilijker voor trans mensen, die al veel met discriminatie te maken hebben.

Groepen die opkomen voor rechten van trans mensen eisen de laatste jaren vaker aandacht op. Het bekendste voorbeeld is Harry Potter-schrijfster J. K. Rowling, die in 2020 een storm van kritiek over zich heen kreeg nadat ze reageerde op een artikel waarin iemand het had over „personen die menstrueren”. Daar was vast een ander woord voor te bedenken, zei ze, doelend op ‘vrouwen’. Ze werd beschuldigd van transfobie omdat ook trans vrouwen, die dus niet als vrouw geboren zijn, vrouwen zijn maar niet menstrueren.

Onlangs haalde Margaret Atwood, bekend van The Handmaid's Tale, zich ook de woede van fans op de hals toen ze een opinieartikel deelde met de titelWhy can't we say 'woman' anymore?. Daarin werd gesteld dat het gebruik van genderneutrale taal vrouwen wist uit het openbare leven.