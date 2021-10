Biden staat voor een cruciale week

„Het is niet overdreven om te stellen dat onze meerderheden in het Huis en de Senaat én mijn presidentschap zullen worden bepaald door wat er komende week gebeurt.” De Amerikaanse president Joe Biden sprak donderdag met zijn partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden en deed daar deze vervaarlijke aanzegging. Als zijn Build Back Better voorstel om het sociale vangnet in de Verenigde Staten te versterken, niet snel wet wordt, hebben de Democratische Partij en de Democratische president een groot probleem.

Het voorstel ligt al maanden op tafel. Politieke roofdieren hebben er intussen grote happen uit genomen, waardoor de totale waarde is gedaald van 3.500 miljard dollar naar 1.850 miljard (1.587 miljard euro). Maar zelfs afgezwakt kan het pakket nog een positieve draai kan geven aan de toekomst van de president, de partij en het land.

Biden begon vrijdag met een bezoek aan paus Franciscus aan een kleine internationale tournee die al even spannend wordt. Op de VN-klimaattop in Glasgow zal Biden moeten bewijzen dat Amerika werkelijk „terug” is, zoals hij bij zijn aantreden zei. Heeft zijn land nog altijd de diplomatieke slagkracht om de internationale gemeenschap te leiden naar betekenisvolle maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan?

Biden nam vrijdag al een diplomatieke horde door zich in een gezamenlijk persmoment met de Franse president Macron min of meer te excuseren voor een recent affront. De VS hebben samen met Groot-Brittannië een grote order voor onderzeeërs aan Australië afgesnoept van Frankrijk. Vrijdag zei Biden dat dit „niet erg gracieus” was geweest.

Ten slotte worden dinsdag in de staat Virginia verkiezingen gehouden voor een nieuwe gouverneur. Een Democratische nederlaag – allerminst denkbeeldig – zal in Washington niet licht worden opgevat.

De drie kwesties zijn op vele manieren verknoopt. Op elk van die drie fronten kunnen Biden en zijn partij een overwinning goed gebruiken, maar het kunnen ook zomaar drie nederlagen worden. In dat geval ziet 2022 er voor de Democraten somber uit. Bij de tussentijdse verkiezingen voor Huis en Senaat kan de partij haar meerderheden verliezen en kunnen de Republikeinen Bidens presidentschap verlammen.

Uitputtend onderhandeld

De sleutel tot succes ligt in twee wetsvoorstellen. Als Biden erin slaagt zijn grote investering in infrastructuur en sociale wetgeving door het Congres te loodsen, zal dat de boodschap worden waarmee Democraten de Amerikaanse kiezer om zijn stem vragen.

Hoewel alle Democraten weten wat er op het spel staat, heeft Biden vooral te maken met tegenstand in zijn eigen partij. Hij laveert tussen de grote linkervleugel van zijn partij en een buitenproportioneel machtig conservatief duo in de Senaat. Hun macht is zo groot doordat Biden geen enkele Democratische stem kan missen bij de stemverhouding van 50-50 in de Senaat. De Republikeinen zullen naar verwachting en bloc tegen de sociale voorzieningen stemmen.

Biden en zijn medewerkers hebben uitputtend onderhandeld met de twee conservatieve Senatoren onderhandeld, en daarna weer terug met de progressieve vleugel in het Huis van Afgevaardigden. Het oorspronkelijke voorstel van Biden bevatte ambitieuze plannen voor kinderopvang en zorgverzekering plus vergaande klimaatmaatregelen. Om de conservatieve senatoren Joe Manchin en Kyrsten Sinema tegemoet te komen, moest Biden telkens met een verder afgezwakt voorstel terug naar de progressieve Afgevaardigden.

In het huidige voorstel – voor zover precies bekend, want Bidens medewerkers zijn nog druk bezig de ruim 1.600 pagina’s dikke wetstekst te herschrijven – gaat extra geld naar een gratis voorschool voor peuters, naar kinderopvang en ouderenzorg. Verder wordt zorgverzekering via Obamacare opengesteld voor meer Amerikanen en kunnen zij hoortoestellen vergoed krijgen.

Uit het oorspronkelijke plan zijn betaalde zorg- en ouderschapsverlof gesloopt. Overheidsinstantie Medicare mag niet onderhandelen met farmaceuten over de prijzen voor medicijnen, een van de redenen dat de linkse senator Bernie Sanders deze week mopperde dat de wet nu „grote gaten” heeft. Ook is onder druk van vooral Manchin, die als senator van West-Virginia altijd de belangen van de kolenindustrie verdedigt, een voorstel voor vergaande transitie naar groene energie uit het voorstel geschrapt. Wel is nog altijd voor 555 miljard dollar aan klimaatmaatregelen opgenomen. Voor Biden een manier om de wereld in Glasgow te laten zien dat het Amerika ernst is.

Het is nog altijd niet meer dan een voorstel. Hoewel de leider van de progressieve caucus in het Huis heeft laten weten dat zij kunnen instemmen met deze versie, hebben dertig progressieve afgevaardigden al een stemming over Bidens infrastructuurwet geblokkeerd. Die komt op z’n vroegst volgende week donderdag in stemming – te laat voor Glasgow, en voor de gouverneursverkiezing van Virginia. En Manchin en Sinema hebben zich nog altijd niet gecommitteerd aan het uitgeklede wetsvoorstel.