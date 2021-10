Belastingdienst overtrad jarenlang privacywet met ‘zwarte lijst’

De Belastingdienst heeft jarenlang de privacywet „op ernstige wijze geschonden” door persoonsgegevens van mensen die werden aangemerkt als potentiële fraudeurs bij te houden. Tot die conclusie komt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vrijdag na onderzoek naar het fraudesysteem FSV. Op een zogenaamde ‘zwarte lijst’ hield de fiscus gegevens bij van meer dan 250.000 mensen, waaronder minderjarigen.

Signalen van fraude werden veel te lang bewaard en niet geactualiseerd. Soms kreeg een persoon het label ‘fraudeur’, zonder dat dit bleek uit gedegen onderzoek. Als na onderzoek juist bleek dat er geen sprake was van fraude, werd dit vaak niet in het fraudesysteem FSV genoteerd. „Onschuldige mensen zijn hierdoor gedupeerd,” zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Wolfsen benadrukt dat door het schenden van de wet door de overheid een groot gat in de rechtsbescherming ontstond: „Ruim een kwart miljoen mensen stond – vaak onterecht – veel te lang op deze fraudelijst zónder dat zij dit wisten. Daardoor konden ze zich niet verweren en konden ze zich ook niet van de lijst laten afhalen.”

Toeslagenaffaire

Nader onderzoek moet nog uitwijzen hoe mensen precies nadeel hebben ondervonden van van hun registratie in fraudesysteem FSV, dat vanaf eind 2013 tot begin 2020 in gebruik was. Bekend is dat de zwarte lijst een rol heeft gespeeld in de Toeslagenaffaire. Zo konden ouders die op de zwarte lijst stonden bijvoorbeeld geen betalingsregeling krijgen nadat toeslagen werden teruggevorderd.

In de Toeslagenaffaire werd de kinderopvangtoeslag van duizenden ouders tussen 2014 en 2016 stopgezet, omdat ze onterecht door de Belastingdienst waren aangemerkt als fraudeur. Deze ouders moesten vaak tienduizenden euro’s terugbetalen en velen kwamen hierdoor in ernstige financiële problemen. Vanaf 2017 kwam de affaire steeds meer aan het licht en oordeelden verschillende onderzoeken al hard over het handelen van de Belastingdienst. In 2020 noemde de AP in een ander onderzoek de verwerking van gegevens als een tweede nationaliteit door de Belastingdienst al „onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk”.

Of de Belastingdienst een sanctie krijgt opgelegd van de toezichthouder, beoordeelt de AP in een later stadium. Eerst krijgt de minister van Financiën gelegenheid op de bevindingen te reageren.