Apple en Signify lopen omzet mis door chiptekort

Het wereldwijde chiptekort kostte Apple afgelopen kwartaal zo’n zes miljard dollar (vijf miljard euro) omzet. Het Nederlandse verlichtingsbedrijf Signify liep honderd miljoen euro mis. In een toelichting op de kwartaalcijfers die Signify vrijdag presenteerde, liet het bedrijf weten dat het verwacht dat de problemen de komende maanden nog zullen aanhouden. Apple-topman Tim Cook zei donderdag hetzelfde bij de presentatie van de kwartaalcijfers van de iPhone-fabrikant.

De omzet van Signify was afgelopen kwartaal 5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, namelijk 1,6 miljard euro. De omzet van Apple is ten opzichte van een jaar geleden juist flink gegroeid: van 65 miljard dollar (56 miljard euro) naar meer dan 83 miljard dollar (71 miljard euro). Dat verschil heeft onder meer te maken met de verschijningsdatum van de nieuwste iPhone, de iPhone 13. Die was in veel landen vorige maand al te koop, terwijl de iPhone 12 vorig jaar rond dezelfde tijd nog niet in de winkels lag.

Het wereldwijde chiptekort is ontstaan door de toegenomen vraag naar elektronica tijdens de coronalockdowns in combinatie met de productiecapaciteit van chipfabrikanten, die de afgelopen jaren was afgeschaald vanwege een dalende vraag naar bepaalde typen chips. Vooral de auto-industrie en fabrikanten van consumentenelektronica hebben last van het tekort.