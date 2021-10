Air France-KLM ziet herstel van de luchtvaart doorzettten

Een zomervakantie met relatief veel vakantievluchten naar Zuid-Europa heeft geleid tot zonnige financiële resultaten voor Air France-KLM. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij zag de omzet over het derde kwartaal stijgen naar bijna 4,6 miljard euro. Dat was meer dan analisten hadden verwacht. De omzet is 80 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2020.

Budgetdochter Transavia boekte een fors hoger resultaat, meldt de groep. En voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis, anderhalf jaar geleden, heeft KLM weer een kwartaal afgesloten met een positief brutoresultaat. De Nederlandse maatschappij kwam uit op 168 miljoen euro (2020: min 511 miljoen euro) op een omzet van 1,9 miljard. Air France leed nog een operationeel verlies van 45 miljoen euro (2020: 1,45 miljard euro) op 2,8 miljard euro omzet.

De groep haalde bijna een kwart meer omzet in luchtvracht (835 miljoen euro). Ze verwacht dat de vraag in het lopende kwartaal blijft toenemen, omdat het wereldwijde goederentransport per containerschip nog veel problemen kent.

Herfinanciering

Het nettoverlies van Air France-KLM in het derde kwartaal bedroeg 192 miljoen euro. Dat is ruim 1,4 miljard euro beter dan in hetzelfde kwartaal in 2020. De luchtvaartmaatschappij heeft een schuld van 8,1 miljard euro; 2,9 miljard euro minder dan eind 2020. De herfinanciering, onder meer door de Franse overheid, heeft geleid tot minder schuld. Air France-KLM meldt dat nog steeds wordt onderhandeld over de herkapitalisatie van KLM. In welke vorm van financiering de kortlopende leningen van KLM worden omgezet, is nog onduidelijk.

„De groep had een goed zomerseizoen dankzij de heropening van veel landen”, zei bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France-KLM vrijdagmorgen. De topman is blij dat de groep weer kan vliegen naar de VS en Canada, belangrijke en lucratieve trans-Atlantische bestemmingen. Ook Singapore is weer open. „Maar”, waarschuwde Smith, „de Covid 19-crisis is niet voorbij. Belangrijke continenten als Azië blijven nog grotendeels gesloten en het zakenreizen herstelt maar langzaam.”

Meer vakantie, minder zakelijk

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, schreef president-directeur Pieter Elbers van KLM vrijdag aan zijn personeel. KLM meldt dat het aanbod van bestemmingen de komende winter weer terug is op het niveau van voor de pandemie, maar de maatschappij heeft wel meer vakantiebestemmingen opgenomen, bijvoorbeeld in het Caribisch gebied, en minder zakelijke bestemmingen.

Air France-KLM maakte vrijdagmorgen ook bekend dat de groep zichzelf nieuwe doelen heeft gesteld op het gebied van duurzaamheid. Ze sluit zich aan bij een wereldwijd initiatief van vooraanstaande milieuorganisaties en kennisinstellingen die klimaatdoelen van bedrijven doorrekenen en controleren op haalbaarheid. Dit heet het science-based targets-initiatief. Zo moeten mooie, maar onrealistische milieuclaims worden voorkomen.