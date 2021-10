Eh, sorry tweeënveertig, heb je even?

Ik moet je iets vertellen, ben ik bang

Er is sinds kort, nu ja, al best wel lang

Een nieuw getal belangrijk in mijn leven

Je kent hem vast, zijn naam is één-drie-zeven

Bloedmooi is hij, een priemgetal pur sang

En bovendien van cruciaal belang

Om licht met de materie te verweven

Ja, hou maar op, ik weet wie mij versloeg

Ik had het al een tijdje in de gaten

Maar nu heeft dus die som van twee kwadraten

Mij ook nog eens (was het niet erg genoeg)

Als Sluitend Antwoord achter zich gelaten?

Nog steeds vraag ik me af wat men dan vroeg…