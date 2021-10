Acht supporters van FC Twente aangehouden, slachtoffer wilde geen aangifte doen

De politie Oost-Nederland heeft eerder deze week acht supporters van FC Twente aangehouden. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Dat schrijft de politie vrijdag. De mannen worden ambtshalve vervolgd omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen.

Het slachtoffer werd tijdens de voetbalwedstrijd SC Cambuur tegen FC Twente eind augustus meerdere keren door acht mannen belaagd in het ‘veiligheidsvak’. Dat is een omheinde locatie net buiten het voetbalstadion waar uitsupporters kunnen eten en drinken. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld. Hij heeft bij de politie een verklaring afgelegd, maar wilde verder geen aangifte doen, zegt een politiewoordvoerder tegen NRC.

De Twentse politie zegt dat het afgelopen week voldoende informatie had verzameld om de mannen op het bureau uit te nodigen en vervolgens aan te houden. De mannen zijn na verhoor op vrije gesteld, maar blijven verdachte. Er is „in samenspraak met het Openbaar Ministerie” besloten dat het incident zodanig gewelddadig was, dat tot ambtshalve vervolging is overgegaan. Bij de meeste misdrijven kunnen politie en OM, wanneer het slachtoffer geen aangifte wil doen, het initiatief voor vervolging nemen.