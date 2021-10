Aan cultuur doet Midas Dekkers niet

Mensen zijn dieren. Maar menskunde is geen dierkunde. Je kunt niet zomaar mensen kruisen of stukjes mens op sterk water zetten. En als je over ras begint, worden de studie-exemplaren ineens boos.

Dat laatste vindt Midas Dekkers jammer. In Wat loopt daar? neemt hij het op voor het ras als biologisch begrip. Wie menselijke variatie wil begrijpen kan volgens de bioloog niet om ras heen. Wat dat moet opleveren? Een ordening en overzicht. En daaruit vloeit kennis en inzicht. Waardenvrij. Zo werkt wetenschap.

Midas Dekkers: Wat loopt daar? Een biologische kijk op rassen Atlas Contact, 368 blz. €32,99 ●●●●●

Tot zover de theorie. In werkelijkheid slopen er meteen racistische waarde-oordelen in rassenindeling. In de eerste helft van zijn boek kijkt Dekkers mee met rassengeleerden die vanaf de achttiende eeuw over de wereld trokken met schedelmeters en kleurenstalen. Dekkers citeert gretig uit de koloniale literatuur: over vrouwen en mannen die werden gekeurd, verhandeld, opengesneden, tentoongesteld en vernederd in naam van de wetenschap.

En die ordening waar het om begon? Dekkers stelt die van oppertaxonoom Carl Linnaeus centraal. Die onderscheidde Homo sapiens in rode, zwarte, witte en gele mensen. Volgens Dekkers had Linnaeus „geen verborgen agenda” en was hij „geen racist”. Je zou de Zweed dan toch eens willen vragen waarom hij het Afrikaanse ras had voorzien van kwalificaties als slim, lui en nalatig en het Europese warmbloedig, gespierd en uitvinder noemde.

Korrelig oorsmeer

Dekkers pakt Linnaeus met fluwelen handschoenen aan. Het witte en zwarte ras vallen af, oordeelt hij, maar „het gele ras daarentegen bestaat. Nou en of!” Kijk maar naar de huidplooi! Korrelig oorsmeer! Is dat al genoeg? Kennelijk. De lezer moet het ermee doen.

Je zou hopen dat Dekkers laat zien welke kennis al dat rassengeleer heeft opgeleverd. Weinig tot niks, is het antwoord. Wie het labeltje ‘zwart’ op Afrika plakt gaat voorbij aan de grote genetische diversiteit op het continent. De verwantschappen tussen Polynesiërs, Melanesiërs, Oost-Aziaten, native Americans en inwoners van Siberië bleven verborgen onder het etiket asiaticus.

Dekkers heeft niet veel op met de menswetenschappers van nu. Antropologen, psychologen, medici en genetici laten steken vallen. Een ironisch oordeel, want hij leunt zwaar op moderne inzichten uit genetica. Over aangeboren aandoeningen, erfelijkheid van huidskleur, over genetische verwantschappen tussen volkeren. Dáár is je antwoord, wil je de bioloog toeroepen. Allemaal kennis die de afgelopen dertig jaar is verzameld. Wat nou taboe?

Aan cultuur doet Dekkers niet. Maar voor de mens is cultuur natuur geworden. Die heeft zichzelf al in hokjes heeft gedeeld. Overal ter wereld hebben mensen zich verenigd in stammen, clans, religies, natiestaten. Cultuur bepaalt nog sterker wie het met wie doet dan natuur. Goede genetici weten dat. Ze betrekken antropologen en archeologen bij hun onderzoeken.

Of het woordje ‘ras’ nuttig is of niet blijft onduidelijk. Het ene moment vindt Dekkers het prima te spreken van variëteit, vorm of ondersoort. Om later te mopperen over diegenen die zich „behelpen” met woorden als etniciteit, gemeenschappelijke afstamming of genetische groep. Noem een ras een ras, vindt Dekkers dan weer. Maar woorden doen er toe. En aan dat drieletterwoord kleeft nu eenmaal een gruwelijke geschiedenis van rassenwetten, rassenscheiding, rassenhaat en racisme. In het licht van die misdaden is het bizar over lange tenen te klagen.