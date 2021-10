137 is bijzonder. Of staat de natuur boven het menselijk getallengegoochel?

Bij Amazon kosten ze 19,99 dollar: T-shirts met het getal 42 erop. Maar ook onder mensen die zo’n T-shirt niet aantrekken, zijn er genoeg die ten minste naar elkaar knipogen als ze het getal 42 horen. Een beetje zoals vrachtwagenchauffeurs met hun koplampen naar elkaar seinen of zoals motorrijders de hand opsteken naar elkaar. Ze delen iets. In het geval van de 42-groep is dat het antwoord op de ultieme vraag over ‘het leven, het universum en alles’. Want volgens Douglas Adams’ boek The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy is 42 het antwoord op die vraag.

Grapje natuurlijk. Inside joke voor fashionable nerds. Maar geen nood voor wie zich wat minder thuis voelt bij zo’n clubje. Er is nóg een getal: 137. En dat is misschien wel betoverender. Want niet alleen is 137 samengesteld uit de mooie cijfers 1, 3 en 7; en niet alleen is 137 het 33ste priemgetal én de som van twee kwadraten (namelijk vier in het kwadraat en elf in het kwadraat), maar het duikt ook telkens weer in de natuurkunde op.

Fijnstructuur

Hoe zit dat? In 1915 kwam 137 voor het eerst boven water toen mathematisch-fysicus Arnold Sommerfeld het elektromagnetisch spectrum van waterstof beschreef. Sommerfeld wilde, anders gezegd, het rijtje beschrijven met de specifieke kleuren licht die waterstofatomen kunnen uitzenden. Daarbij richtte hij zich speciaal op een raadselachtige kwestie: hoe valt licht van één kleur ‘uit elkaar’ in twee net afwijkende tinten wanneer waterstof zich in een magneetveld bevindt? Dankzij Sommerfelds ‘fijnstructuurconstante alfa’ – met een waarde van 0,00729 – vielen deze tinten ineens op hun plek in het spectrum.

Het duurde daarna tot 1929 eer de Britse Sir Arthur Eddington dat getal – en dus deze constante – begon te schrijven als 1/137. En dat zette de fascinatie voor 137 in gang. Want de fijnstructuurconstante bleek niet zomaar handig bij het beschrijven van spectraallijnen. Op een dieper niveau was hij óók een maat voor de sterkte van de elektromagnetische kracht die elektronen rond atoomkernen laat bewegen en die wordt overgebracht door het uitwisselen van een foton – een lichtdeeltje. Anders gezegd: hij is altijd daar waar materie en licht met elkaar wisselwerken.

Zou 137 stilletjes iets zeggen over de samenhang tussen deze theorieën?

Daar kwam nog bij dat de fijnstructuurconstante – ofwel 1/137 – kan worden geschreven als een combinatie van de constanten uit drie grote theorieën uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Oftewel: als de elektronlading (uit het elektromagnetisme) in het kwadraat, gedeeld door de lichtsnelheid in vacuüm (uit de relativiteitstheorie) en door de Planck-constante (uit de quantummechanica) die samen dus gek genoeg precies 1/137 opleveren.

Waarom 137?

Zou 137 dus stilletjes iets zeggen over de samenhang tussen deze theorieën, vroegen sommige fysici zich af. De beroemde fysicus en Nobelprijswinnaar Max Born, die in 1933 vanuit Hitler-Duitsland naar het Britse Cambridge was gevlucht, was zo iemand. „Het verklaren van het getal 137 zou het centrale probleem van de natuurwetenschap moeten zijn”, zei hij tijdens een lezing in Bangalore in India die daarna in vakblad Nature werd weergegeven.

De befaamde Wolfgang Pauli, die zich een tijd verdiepte in de mogelijke relatie tussen de quantummechanica en de relativiteitstheorie, raakte zelfs nog meer in de ban van 137. In zijn boek Deciphering the Cosmic Number beschrijft Arthur Miller hoe het getal geregeld over tafel vloog tijdens de gesprekken die Pauli, vaak bij een goed glas wijn, met psychoanalyticus Carl Jung voerde. Jung zou dan weer hebben geweten dat in de gematria, de numerologie van de kabbalistiek, het woord ‘kabbala’ de waarde 137 heeft.

Het is lang geleden dat Nature een artikel louter aan 137 wijdde

Als Pauli een betere leermeester in de kabbala had gehad, dan had hij trouwens nog veel meer over 137 kunnen leren. Zo was Mozes’ tabernakel 13,7 meter lang; had Noah drie zonen en vervolgens 70 nakomelingen – ook een opvolging van 1, 3 en 7 –, en was Abraham 137 jaar oud toen hij Isaac op het altaar bond. Dat laatste verhaal zou je, zei meester kabbalist Rav Berg in een gesprek met blogger Billy Phillips, kunnen interpreteren als het onderwerpen van het ego zodat, enigszins in analogie met de natuurkunde, verbinding met het licht mogelijk wordt. En overigens staan er in de Torah precies 304805 lettertekens en wanneer dat getal wordt gegroepeerd in paren die van rechts naar links worden opgeteld, leidt dat tot precies 50 + 84 + 03 = 137.

Maar voor Pauli (die later zou overlijden in een ziekenhuiskamer in Zürich met nummer 137) was 137 ook zo al bijzonder genoeg. Zou hij één vraag aan God mogen stellen, zei hij eens, dan zou het deze zijn: waarom 137? En met iets meer omhaal van woorden herhaalde fysicus en Nobelprijswinnaar Richard Feynman dat in 1985. Feynman (die vele avonden in nachtclubs doorbracht en rondom wie haast net zo’n cultus ontstond als rond 42) noemde het getal 137 „een van de grootste, verdomde mysteries van de natuurkunde: een getal dat is opgedoken zonder dat we het begrijpen. Je zou kunnen zeggen dat de hand van God het geschreven heeft, en we weten niet hoe Hij zijn potlood aanstuurde”.

Schroefje

Hoe zit dat tegenwoordig? Het is lang geleden dat Nature een artikel louter aan 137 wijdde. Intussen is natuurlijk ook al jarenlang bekend dat die elektromagnetische kracht waarin de fijnstructuurconstante zo belangrijk is, niet de enige kracht is die op microscopisch kleine schalen regeert. De elektromagnetische kracht houdt weliswaar elektronen in het gareel die om de atoomkernen bewegen, maar die atoomkernen zelf worden bij elkaar gehouden door de sterke kernkracht. Af en toe laat de zwakke kernkracht sommige atoomkernen dan weer uit elkaar vallen via radioactief verval. En de sterkte van allebei die krachten wordt door hun eigen ‘koppelingsconstante’ bepaald.

Illustratie Anne van Wieren

Ook de bouwsteentjes van de atomen en materie van onze dagelijkse omgeving en onszelf, bleken vergezeld te gaan van twee andere, overigens wel enigszins vergelijkbare, series bouwsteentjes. De laatsten leveren louter exotische materievormen op die meestal maar kort bestaan en alleen al daarom in het dagelijks leven op de achtergrond blijven. Maar toch zijn er al met al hierdoor wel rond de twintig parameters aan te wijzen in het standaardmodel dat al deze deeltjes en krachten en hun gedragingen beschrijft. Of met andere woorden, zo’n twintig knoppen of schroefjes die kennelijk precies de goede ‘maat’ hebben om dat standaardmodel te laten kloppen.

Welke ‘maat’ oftewel welke waarde die parameters hebben, valt enkel via metingen te bepalen, zoals dat nou eenmaal het geval is voor ‘parameters’. Te voorspellen of beredeneren zijn ze niet. Maar hoe dan ook is het niet vreemd dat de fijnstructuurconstante aan status heeft ingeboet nu die inmiddels één tussen veel meer parameters is geworden (het aantal varieert een beetje naar gelang je ze definieert).

Harmonie

Toch zijn er nog steeds geleerden die de fijnstructuurconstante blijven oppoetsen. In navolging van de eigenzinnige astronoom Fred Hoyle wijzen zij er bijvoorbeeld op dat kernfusieprocessen in het binnenste van sterren geen koolstof hadden opgeleverd als de fijnstructuur-constante 1/136 was geweest of 1/138 of zoiets. En die gedachte verleidt sommige andere fysici en kosmologen er weer toe om zich af te vragen waarom de fijnstructuurconstante en al die andere parameters fijnzinnig genoeg zijn afgesteld om het bestaan van de aarde en de kosmos mogelijk te maken. Al lijkt zo’n waaromvraag net zomin te beantwoorden als de vraag waarom er überhaupt een kosmos is.

Zo gemakkelijk laat de natuur zich niet vangen door de gedachtenspinsels van mensen

Het hangt allicht vooral af van welke visie mensen hebben op wat natuurwetenschap over de kosmos verraadt, of zij parameters als de fijnstructuurconstante een status van ‘gegeven’ of ‘fijnzinnig afgesteld’ schroefje toekennen. Is de kosmos min of meer lukraak tot stand gekomen, als een schitterend ongeluk, dat we nu zo goed en kwaad als mogelijk is proberen te beschrijven? Of gaat er achter de fenomenen een diepe wiskundige harmonie schuil, zoals lang geleden de Oud-Griekse wiskundige Pythagoras al dacht? Pythagoras was daarvan overtuigd geraakt nadat hij prachtig regelmatige getalsverhoudingen had teruggevonden in de harmonische samenklank van muziektonen. En het is geen verrassing dat ook Pauli dat idee van een door meetkunde en mooie getalsverhoudingen georkestreerde kosmos omarmd had.

In zo’n geval krijgt het mooie 137 al snel extra glans. Ook nu nog, en voor wie zich vooral uit liefhebberij over het getal buigt. Geeft het feit dat het getal de som is van vier in het kwadraat en elf in het kwadraat geen aanwijzing over de kosmos, vroeg bijvoorbeeld biochemicus Mels Sluyser zich bijvoorbeeld in 2016 nog af in een lichtvoetig artikeltje voor een Canadees vakblad. Zoals dat er vier ruimtetijd-dimensies zijn en elf dimensies volgens de snaartheorie? Of alternatief: vier natuurkrachten en elf dimensies?

Schitterend per ongeluk

Zo gemakkelijk zit de natuur niet in elkaar; en zo gemakkelijk laat de natuur zich niet vangen door de gedachtenspinsels van mensen, zou je denken. Of ook: de natuur zal toch wel boven ons armzalige gegoochel met getallen staan? En: het is toch niet zo verrassend dat door mensen ontwikkelde theorieën waarin met parameters wordt geschoven, weleens een mooi samengestelde constante opleveren? Trouwens, zo perfect is de fijnstructuurconstante niet. Volgens de laatste precisiemetingen, uit Parijs en vorig jaar beschreven in Nature, is de fijnstructuurconstante 1/137,03599920611 waarbij de laatste twee decimalen onzeker zijn. Het gaat kortom niet om precies 1/137. Dus!

En toch. Een paar maanden geleden ging de podcast Onbehaarde Apen over muonen, de zwaardere broers van elektronen, hun schijnbaar ontregelde gedrag – en over de vraag of hun afwijkingen een dieper inzicht in onderliggende theorieën over de natuur zou geven. En niemand had ernaar gekeken of eraan gedacht, maar wat bleek na afloop: de aflevering stond op de rol als… nummer 137. En je kan zeggen wat je wil, maar heel in het klein is dat toch een ‘schitterend per ongeluk’.