Zet het kapitalisme in, nu vóór het klimaat

Het regent deze week. De bui bestaat niet uit waterdruppels, maar uit groene plannen, onderzoeken en voornemens. Komend weekeinde begint COP26, de internationale klimaattop, en de beleggingswereld is nu pas goed ontwaakt.

Voornemens zijn er zat. En organisaties om je aan die voornemens te houden ook. Pensioenreus ABP maakte dinsdag bekend geen geld meer te steken in de ‘fossiele industrie’. Het was Oxfam Novib en Milieudefensie nét te snel af, die in een rapport banken, verzekeraars en pensioenfondsen opriepen precies dát te doen.

Tot voor kort waren klimaatgerelateerde beleggingen nog een dwerg vergeleken met de totale beleggingssector. Het IMF onderzocht 36.535 beleggingsfondsen die aan het eind van vorig jaar actief waren, met een totaal vermogen van 49.000 miljard dollar. Daarvan gingen maar 220 fondsen specifiek over klimaatbeheersing, met beleggingen van opgeteld slechts 130 miljard dollar. Dat is best weinig.

Maar de groei zit er dit jaar flink in. Zeker nu de grotere beleggers zich, aangespoord door hun klanten, in de strijd mengen. Kijk naar Blackrock, de grootste belegger ter wereld. Van de 98 miljard dollar aan beleggersgeld dat daar vorig kwartaal instroomde, ging een derde naar duurzame fondsen.

Dan gaat het hard. Particuliere beleggers en spaarders die het goed voor hebben met de wereld, weten prima waar ze niet in willen beleggen. Maar waarin wél? Zijn er, nu de stroom groen beleggingskapitaal écht op gang komt, voldoende mogelijkheden? Of blazen we met te veel geld de koersen op van te weinig bedrijven, waarvan al duidelijk is dat ze aan de goede kant staan?

Tesla, producent van elektrische auto’s, bereikte deze week een beurswaarde van meer dan 1.000 miljard dollar (860 miljard dollar). Daarmee is het bedrijf van Elon Musk meer waard dan al zijn grote concurrenten bij elkaar. Dus, Toyota, Volkswagen, BMW, Daimler, General Motors en ga zo maar door. Grootaandeelhouder Musk is nu, oh ironie, in z’n eentje al meer waard dan de fossiele oliereus ExxonMobil.

Wie zijn geld in Tesla wil steken, koopt tegenwoordig een aandeel met een koers-winstverhouding van 160: schreeuwend duur. Nu kan je zeggen dat de toekomstige winstgroei van Tesla de huidige beurskoers rechtvaardigt. Maar je kan ook vermoeden dat wel érg veel geld op zoek is naar de groene kampioen.

Larry Fink, de baas van Blackrock, zei onlangs dat hij verwacht dat de volgende duizend ‘unicorns’, beginnende bedrijven met een waarde van meer dan een miljard dollar, zich in het veld van de klimaattechnologie bevinden. Dergelijke unicorns worden door hun private aandeelhouders klaargestoomd voor een gang naar de beurs. Kennelijk is het verwachte beleggersklimaat dus uitstekend.

De oplossing voor al dat zoekende geld: meer doelen. Meer beursgenoteerde bedrijven met een overtuigende groene strategie. Met goede plannen voor groene producten en diensten. En nog liever: goede plannen om van vuil naar schoon te gaan.

Overheidsbeleid is van groot belang; regels en wetten bepalen het speelveld waarop bedrijven opereren. Traag gaat het wel. Plannen zijn nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar dat is nogal ver weg – categorie: Lodewijk XVI maakt een plan voor na de Slag bij Waterloo.

We zijn óók gebaat bij een kortere termijn. Wat is er dan mooier als het kapitalisme, nog altijd de beste verdeler van middelen over doelen, hier ten volle wordt ontketend ten bate van het klimaat? Kan het ook mooi de rommel opruimen die het zelf mede heeft helpen veroorzaken.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.