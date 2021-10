G20 over klimaat en corona, maar werkt alleen als de internationale samenwerking verbetert

Reken op fraaie plaatjes van lachende leiders voor de Trevifontein. Staatshoofden en regeringsleiders van twintig economische grootmachten vergaderen vanaf deze vrijdag in het onweerstaanbare decor van Rome. De G20-weekendtop is een diplomatieke warming-up voor de aansluitende VN-klimaatconferentie in Glasgow. Klimaat staat dan ook hoog op de agenda van gastheer Mario Draghi, die zijn collega-leiders alvast tot heldere klimaatuitspraken wil bewegen.

Wat is de G20? De G20 is een informeel beraad van negentien economisch belangrijke landen plus de EU. Nederland mag aanschuiven als gast. Oorspronkelijk was het een beraad over de gevolgen van de financiële crisis van 2008. Sindsdien dijde de agenda uit. Dit jaar zullen het klimaat, de pandemie en de hoge energieprijzen aandacht krijgen. Het voorzitterschap rouleert elk jaar. Het gastland organiseert één top voor leiders en diverse bijeenkomsten van vakministers.

De G20 is weliswaar een informeel forum, maar aan tafel is bijna 80 procent van ’s werelds economische slagkracht verzameld. Maar ook 80 procent van de wereldwijde CO 2 -emissie. Zondagavond, als de meeste leiders doorvliegen naar Glasgow, moet er dus een beter beeld zijn van de kans van slagen van de COP26. Geven de rijke landen genoeg geld aan arme landen voor de klimaattransitie? Worden er ook beloftes gedaan voor concrete acties in de komende jaren? Wordt men het eens over de spelregels voor emissiehandel?

In de wandelgangen van een G20-top leggen nationale delegaties doorgaans contacten die ooit tot politieke afspraken en zakelijke transacties moeten leiden. Op persconferenties praten leiders er graag over samenwerking en solidariteit. Aan die solidariteit was de afgelopen twee jaar een opvallend tekort.

Lees ook: Op de klimaattop in Glasgow liggen woord en daad ver uit elkaar

Bij de uitbraak van de coronapandemie behoorde internationale saamhorigheid tot de eerste slachtoffers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raakte klem in de politieke strijd tussen China en de VS, vaccins werden ingezet als machtsmiddel en het internationale verdelingsmechanisme Covax, dat een gelijkwaardige mondiale distributie van vaccins moest garanderen, komt maar niet van de grond.

Eigen belang

Rijke landen hebben 133 coronavaccins toegediend per honderd inwoners. In arme landen is dat vier per honderd.

De vaccin-ongelijkheid is oneerlijk, en een handicap voor rijke landen. Het virus blijft circuleren totdat mondiaal een hoge vaccinatiegraad is bereikt. Het is dus ook in het eigen belang van de G20 om arme landen te ondersteunen. In de slagschaduw van het klimaatdebat zal in Rome veel aandacht zijn voor gezondheidszorg.

Doordat de wereld niet was voorbereid op een pandemie eiste Covid-19 vijf miljoen levens. Om herhaling te voorkomen wordt gepoogd overleg over gezondheidszorg te verbeteren. Het is toch vreemd dat we wel een COP – een Conference of the Parties – hebben voor klimaat en biodiversiteit, maar niet voor gezondheid, zei de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Hij zal in Rome weer lobbyen voor een nieuw pandemie-verdrag, dat volgende maand centraal staat op een speciale vergadering van de WHO.

Nieuw financieringsmechanisme

De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, brak deze week een lans voor een nieuw internationaal forum waar in elk geval alvast de G20-landen snel over gezondheidscrises kunnen spreken en voor een nieuw financieringsmechanisme om op crises als een pandemie te kunnen reageren. Want, schreef Yellen aan haar collega’s, een ding is zeker: dit was niet de laatste pandemie. De WHO steunt het plan, onduidelijk is of ministers van financiën er ook geld voor over hebben.

‘Super Mario’ aan zet Voor Italië is de G20 een prestigeproject. Met oud-ECB-voorzitter Draghi aan het roer wil Italië zichzelf graag een nieuw imago aanmeten: van oud en bureaucratisch, naar toekomstgericht en groen. Draghi leidt een post-Covid-herstelregering van nationale eenheid. Dat doet hij met strakke hand. Via vertrouwenspersonen in elk Italiaans sleutelministerie weet hij perfect wat er binnen zijn regering speelt. Tot nu toe geniet zijn kabinet in Italië vrij brede steun.

Ook een aan de WHO gelieerde groep economen onder leiding van de strijdbare ster-econoom Mariana Mazzucato maakt zich sterk voor een andere financiering van de zorg. Internationale organisaties becijferden dat er 50 miljard dollar nodig is om met de pandemie af te rekenen. Maar geld alleen is niet genoeg. Mazzucato wil onder andere dat overheden structureel meer vrijheid krijgen om schulden aan te gaan en dat de macht van patenten wordt teruggedrongen.

„We zien gezondheidszorg als kosten op de korte termijn die drukken op een krap overheidsbudget, in plaats van als een langetermijninvestering in een publieke waarde”, schreef ze in de Financial Times. „De vraag moet zijn hoe de economie de gezondheid kan dienen, niet andersom.”

Wie komen er niet? De Japanse premier en de Mexicaanse president blijven thuis. Ook de Chinese president Xi Jinping en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin nemen niet deel. Daardoor zal extra veel aandacht gaan naar de Amerikaanse leider Joe Biden. Het wordt Bidens tweede grote buitenlandse reis. Vrijdag gaat hij alvast naar het Vaticaan voor een onderhoud met paus Franciscus. Biden, zelf ook katholiek, ontmoet de leider van de rooms-katholieke kerk voor de vierde keer.

Rome is een vesting Meer dan 5.000 leden van de ordetroepen worden ingezet, met inbegrip van sluipschutters. De Italiaanse veiligheidsdiensten houden de socialemediakanalen van groepen die tegen de strenge coronamaatregelen zijn scherp in de gaten. Op 9 oktober liep een manifestatie in Rome uit de hand, toen een menigte op aansturing van neofascisten een vakbondskantoor binnenviel. Twee neofascistische leiders die toen zijn gearresteerd blijven uit voorzorg in de cel.