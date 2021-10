Windmolenverzet begon met een barbecue en eindigde met doodsbedreigingen

De ene Jan zat rustig op zijn bootje een eitje te bakken. De andere Jan was al aan het werk op zijn boekhoudkantoor. Het was even voor acht uur ’s ochtends op een zomerse doordeweekse dag in 2019 toen ze door een politieovermacht werden opgepakt. Beiden werden gezien als de hoofdverdachten in de totaal geëscaleerde windmolenprotesten in de Drents-Groningse Veenkoloniën.

In de jaren voor de aanhouding volgde regisseur Kees Vlaanderen de twee Jannen al, die in de regio bekend waren als de frontmannen van twee verschillende actiegroepen die streden tegen de komst van windmolens in hun gebied. Drie jaar lang was de documentairemaker bij acties, dorpsbijeenkomsten en in de rechtszaal. Hij maakte de documentaire Tegenwind, het verdriet van de Veenkoloniën die zondag te zien is op NPO2, een portret van hoe doodgewone burgers in rap tempo felle tegenstanders van de overheid werden.

Lees ook: Ging deze noordelijke ‘Don Quichot’ grenzen over met zijn strijd tegen de windmolens?

Toen Kees Vlaanderen drie jaar geleden begon met filmen was de onvrede onder de bevolking over de windmolenplannen al zichtbaar. Nadat rond 2010 bekend werd dat er twee grote windmolenparken zouden komen in een gebied dat bekend staat om de weidse uitzichten en rust, kwam de bevolking in verzet. Het begon met wat protestdoeken, een barbecue langs de kant van de weg en de bezetting van het dorpshuis.

Maar pas ter plekke zag hij hoe ver het verzet soms ging. Een scène uit de documentaire laat zien hoe basisschoolkinderen staan te juichen achter een zelfgemaakt kanon dat gericht is op een namaakpop met het gezicht van de gedeputeerde erop. „Dat vond ik ver gaan”, zegt Vlaanderen. „Maar het laat goed zien hoe de situatie geëscaleerd was.”

Het verzet werd alleen maar harder en harder. Een graanschuur van een windmoleninitiatiefnemer vloog in de fik, tientallen dreigbrieven werden verstuurd en bedrijven die meewerkten aan de bouw van de windmolenparken vonden asbest op hun terrein.

Verscheurde gemeenschap

In de documentaire worden verschillende bewoners gevolgd in hun jarenlange verzet. Bewoners die zich eerst overvallen voelen door de komst van de windmolens en proberen inspraak te hebben op de plannen. Maar wanneer ze erachter komen dat ze weinig in te brengen hebben, verliezen ze hun vertrouwen in de overheid en de rechtsspraak. Bovendien leidde het tot een verscheurde dorpsgemeenschap, want veel boeren in het gebied waren de initiatiefnemers van de windmolens.

„Ik wilde laten zien wat er gebeurt als je burgers – goedwillende mensen naar mijn idee – als overheid overruled, waardoor je tegenstanders van ze maakt”, zegt Vlaanderen. „Of ze worden apathisch en raken de betrokkenheid bij de samenleving kwijt, of ze verhuizen, of ze gooien de kont tegen de krib en worden boos. En dan gaan sommigen van hen ook te ver.”

Het verzet in de Veenkoloniën staat bekend als het hardste verzet in Nederland tegen de komst van windmolens. Maar het hele proces wordt inmiddels ook gezien als voorbeeld van hoe het niet moet: de bewoners voelden zich totaal niet gehoord door Den Haag, die de windplannen doordrukte.

Of zoals Siep van der Velde uit Meeden het in de documentaire zegt: „Je voelt je als bewoner vernederd, alsof je niet gezien wordt.” Hijzelf was niet tegen de komst van de windmolens, als ze maar iets verder van zijn huis zouden komen te staan. Maar hij kreeg, net als zijn dorpsgenoten, geen gehoor. Terwijl hij altijd vertrouwen heeft gehad in de overheid. „En dan drijf je mensen vanzelf naar de extreme kant van het denken.”

De documentaire Tegenwind, het verdriet van de Veenkoloniën is zondag 30 oktober te zien op NPO 2 om 20:25 uur.