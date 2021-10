‘Omarm de winter in jezelf’

Om maar gelijk met het einde van het boek te beginnen: de mens zal altijd, zo schrijft Katherine May, bij tijd en wijle, voor kortere of langere tijd, ongelukkig zijn, lijden, verdriet hebben. Er is geen oplossing, geen manier om dat te vermijden. Het leven stelt ons voor onaangename gebeurtenissen en gevoelens zoals teleurstelling, verlies, angst en rouw, en zal dat altijd blijven doen. Toch is Winteren van de Britse schrijfster en journalist Katherine May (44) geen zwaar boek, en ook geen pessimistisch boek. Het is een licht, grappig en empathisch pleidooi voor het accepteren van het feit dat we niet alles kunnen oplossen, dat we niet overal controle over hebben, en dat we grenzen hebben in wat we aankunnen. „Ik hoorde van sommige mensen dat ze het eind van mijn boek ongemakkelijk vinden, zegt May in een Zoom-gesprek vanuit haar huis in Whitstable, een dorpje aan de Britse oostkust. „Ze lezen over mijn worsteling, mijn zoektocht, mijn inzichten, en verwachten aan het eind een allesomvattende oplossing. Problemen weg, zorgen verdwenen, klaar, en door. Maar er zijn geen kant-en-klare antwoorden. Als dat zo was, zouden mensen die echt allang hebben gevonden. Het goede nieuws is dat we wel kunnen kijken naar de manier waarop we omgaan met de periodes waarin het donker en koud is in ons leven, dat we ons daarop kunnen voorbereiden, en misschien zelfs kunnen leren ervan te genieten.”

Deze week verschijnt de Nederlandse vertaling van het boek van Katherine May, Winteren. De kracht van rust en afzondering in moeilijke tijden. Het is een persoonlijk verslag van een periode in haar leven waarin ze tegenslag heeft, tegen haar grenzen aanloopt en op zoek gaat naar een manier om daarmee om te gaan.

‘Sommige winters treden in als de zon volop schijnt. Deze ene winter begon op een stralende dag, vroeg in september, een week voor mijn veertigste verjaardag’, zo begint haar verhaal. Haar echtgenoot krijgt op die septemberdag, tijdens een uitje naar het strand, een blindedarmontsteking en ligt vervolgens dagenlang in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij knapt langzaam op en komt weer thuis. Niet lang daarna wordt May zelf ziek – een chronische maagziekte, zal later blijken. Omdat ze zich moe en overwerkt voelt, zegt ze, maanden later, haar veeleisende baan als programmadirecteur van de opleiding ‘creative writing’ aan Canterbury Christ Church University op. Dan besluit haar zoontje dat hij niet meer naar school wil. En terloops vermeldt ze nog dat ze in de periode hiervoor werd gediagnosticeerd met autisme. Langzaamaan, zo schrijft ze, komen er barsten in haar leven: ‘Er zitten gaten in het weefsel van de wereld van alledag en soms ontsluiten die zich en val je erdoorheen en kom je ergens anders terecht. […] De winter was begonnen.’

May gebruikt in haar boek de term winter zowel voor de meteorologische winter, de tijd van het jaar tussen december en maart waarin het vroeg donker is en de temperatuur daalt, als in metaforische zin, als een periode in ons leven waarin we worstelen. „Het is een periode in de kou”, zegt May, „een fase waarin je je afgesneden voelt van de wereld, buitenspel gezet, belemmerd in je vooruitgang. Het kan komen door ziekte of scheiding, doordat iemand je heeft gekrenkt, een project op je werk dat mislukt. Soms gaat het geleidelijk – de zorg die we dragen voor een dementerende ouder die steeds zwaarder op onze schouders drukt – soms ineens, pats boem, omdat een vriendin je in de steek laat. Hoe het zich ook aandient, winteren is meestal eenzaam, onvrijwillig en pijnlijk.”

Katherine May Katherine May (44) is schrijfster en journalist voor onder andere The New York Times en The Observer. Ze schreef eerder een memoire over haar autisme: The Electricity of Every Living Thing en de romans The Whitstable High Tide Swimming Club en Burning Out. Ze woont in Whitstable, een dorpje aan de Britse oostkust, met haar echtgenoot en zoon (9).

Maar, zo benadrukt May, de winter is ook onvermijdelijk. Iedereen wintert, vroeg of laat, sommigen steeds opnieuw. Zelfs al zouden we door ‘gelukkig toeval en uitzonderlijke zelfbeheersing onze gezondheid en ons geluk in eigen hand kunnen houden, dan nog kunnen we de winter niet ontlopen.’

In uw boek schrijft u dat we de neiging hebben de onplezierige kanten van het leven te ontkennen. Waarom doen we dat?

„We leven zo gescheiden van elkaar tegenwoordig, in onze eigen huizen, in onze eigen bubbels. We verbergen dingen voor elkaar, we schamen ons als we niet gelukkig zijn of als we ergens mee worstelen. Dan hebben we het idee dat we falen, dat het komt door een tekort aan durf, een gebrek aan wilskracht. Of we denken: wat mij overkomt is niet erg genoeg om mijn lijden te rechtvaardigen. We denken: ik ben de enige. En dat maakt het tot zo’n verschrikkelijk isolerende ervaring. Alsof het aan onze unieke tekortkomingen ligt, terwijl het gewoon menselijk is om soms te lijden.”

Waarom delen we het niet met elkaar?

„We staan onder druk, er is voortdurend competitie, zowel in ons werk als privé. Sociale media spelen daarbij natuurlijk ook een rol. We willen onze zwakheden niet onthullen. Dat zou kunnen betekenen dat mensen ons niet serieus nemen, of dat ze denken dat we niet goed zijn in ons werk, dat we anderszins niet bekwaam zijn. En we zijn niet altijd even aardig voor iemand als we zien dat die worstelt. We verwijten het zelfs mensen: ‘Jij bederft de stemming met je gesip.’ Niet erg zorgzaam.”

U schrijft in uw boek over de tegenwoordige terreur van positief denken, het uitvlakken van de onplezierige aspecten van het leven.

„Er is niks mis met een beetje positief denken, maar als dat de enige emotie is die we mogen voelen, dan wordt de wereld wel heel oppervlakkig. En bovendien sluiten we dan mensen uit die lijden, die problemen hebben. Er is een term voor, toxic positivity. Verdrietig zijn, pijn hebben, het is onderdeel van ons mens-zijn. Op zich zijn het geen gevaarlijke emoties. Wat gevaarlijk is, en wat dieper lijden veroorzaakt, is als we ze continu ontkennen en ze wegduwen. Dat put ons uit.”

May vertelt hoe ze op haar crisis reageert door te gaan bakken en koken, breien en naaien, en samen met haar zoontje te gaan kleuren. „Voor mij was het een uitnodiging om rustiger te gaan leven en de regie weer terug te pakken over de enorme chaos die ik met al mijn drukte had veroorzaakt. Ik werkte fulltime in een veeleisende baan, schreef daarnaast nog boeken, werd moeder. Toen die ziektes in ons gezin. Ik had mijn grens bereikt.”

U noemt de winter een periode van transformatie. Kunt u dat uitleggen?

„In mythes, oude rituelen en kindersprookjes wordt de winter gezien als een periode van verandering. Het Keltisch heidense nieuwjaarsfeest van Samhain luidde de komst van de donkere helft van het jaar in – Halloween is hierop gebaseerd, het herinnert ons aan de duisternis die in ieders toekomst op de loer ligt. Be prepared. Het oude verhaal over de Cailleach, een godin die over de winter heerst, is een metafoor voor het cyclische leven – door de intense afzondering van de winter kunnen de krachten in de lente weer opbloeien. Zo heb ik mijn winter ook benaderd. Ik ben me gaan terugtrekken, heb toegegeven aan de behoefte om rust te nemen, me bezig te houden met ontspannende bezigheden, goed voor mezelf te zorgen, veel te slapen. Het trok me ook de duisternis in – de winter kan ook scary zijn, en oncomfortabel. Ineens was er tijd om te denken en die negatieve emoties die ik had te voelen. Maar het is ook functioneel. Als alles aan gruzelementen ligt, ligt ook alles voor het oprapen. Daardoor vindt er hoe dan ook verandering plaats.”

U gaat ook actief op zoek naar de kou. Waarom?

„Ik ben gaan zwemmen in zee, in hartje winter. Dat is wat winteren is: het actief aanvaarden van de kou. Ik doe dat door me bloot te stellen aan gecontroleerde doses. De eerste keren waren verschrikkelijk. Ik voelde alleen maar verzet. Maar al na dag vier deed ik mijn wetsuit uit en zwom in mijn badpak. Het gaat om je overgeven, en dan ervaren dat het pijn doet, zo godvergeten koud, maar je kunt het dragen. En het gaat voorbij. Het gevoel erna is onbeschrijflijk. Mijn huid is vuurrood, alles tintelt. Onderzoek wijst uit dat in koud water het gehalte aan dopamine, de neurotransmitter die de belonings- en genotscentra in het brein stimuleert, met 250 procent stijgt. Vermoeidheid en spanning nemen af door regelmatig winterzwemmen, zo bleek uit een recente studie. We moeten meer naar buiten, de kou in.”

Maar het is zo comfortabel in onze warme huizen.

„Je kunt niet altijd doen alsof het zomer is. Het licht aan, de verwarming hoog. Kijk naar planten en dieren, die verzetten zich niet tegen de winter. Dieren trekken zich terug, sommigen houden een winterslaap. Bomen verliezen hun bladeren en sparen hun krachten voor de lente. De natuur is gericht op de winter, vanuit het idee dat die altijd zal komen en dat je er maar beter op voorbereid kunt zijn. Wij mensen doen alsof de zomer de natuurlijke staat van zijn is en telkens weer worden we verrast door de kou. Ga ervan uit dat het soms stevig zal waaien. Dat het soms guur zal zijn. Als je dat omarmt, en je niet de hele tijd wenst dat het zomer is, dan kan de winter een prachtig seizoen zijn.”