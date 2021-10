VVD’er De Grave moet onderzoek naar evacuatie uit Afghanistan gaan leiden

Frank de Grave, voormalig VVD-minister van Defensie, zal het onderzoek naar de evacuatieoperatie uit Afghanistan gaan leiden. Dat meldt RTL Nieuws donderdag op basis van informatie van „ingewijden”. Tweede Kamerleden van CDA, PvdA, GroenLinks en SP reageren kritisch.

Het onderzoek naar de evacuatie uit Afghanistan komt op aandringen van de Tweede Kamer, die heeft opdracht gegeven voor een onafhankelijke externe commissie. PvdA-Kamerlid Kati Piri noemt het „volstrekt ongepast” dat de keuze is gevallen op een voormalig VVD-minister van Defensie. SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft gereageerd op de keuze voor De Grave, een keuze „waar WC-eend nog een puntje aan kan zuigen”. Ook is hij kritisch op de manier waarop dit nieuws naar buiten is gekomen: „Fijn ook om dit uit de media te vernemen, aldus Van Dijk op Twitter.

De Kamer verwijt het demissionaire kabinet dat het te traag en met weinig urgentie heeft gereageerd op de opmars van de Taliban in Afghanistan. Duizenden personen die in aanmerking kwamen voor evacuatie door Nederland bleven noodgedwongen achter. De Kamer eiste in september een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken.

De Grave was van 1982 tot 1990 VVD-Kamerlid en van 1998 tot en met 2002 was hij minister van Defensie. In september stapten demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) en Ank Bijleveld (Defensie, CDA) op nadat een motie van afkeuring tegen hen werd aangenomen. Het kabinet wil nog 2.100 personen uit Afghanistan evacueren.

Lees de NRC-reconstructie over de evacuatie uit Afghanistan: Zo verliep de chaotische evacuatie uit Kabul