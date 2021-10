Vragen naar coronapas leidt tot conflicten met lokale politici

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart stapelen de incidenten zich op rondom politici die niet gevaccineerd zijn of het gebruik van de QR-pas principieel afwijzen. Ze worden niet toegelaten tot campagnebijeenkomsten, lijsttrekkersdebatten of bestuursvergaderingen. Terwijl het juist de missie van politici is om er in campagnetijd zoveel mogelijk op uit te trekken.

Begin deze maand kregen PVV’ers en 50Plussers in Den Bosch geen toegang tot het café waar de aftrap van de lokale verkiezingen zou worden gedaan, nadat ze weigerden de coronapas te tonen. In Cuijk mocht Forum voor Democratie bijna niet deelnemen aan het lijsttrekkersdebat in de plaatselijke schouwburg. In Staphorst kon een wethouder het 25-jarig jubileum van een plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf niet bijwonen. Hij mocht er niet bij zijn zonder coronabewijs. En in Nijmegen miste een raadslid van de Partij voor de Dieren (PvdD) een belangrijke regionale raadsvergadering, nadat burgemeester Hubert Bruls had verordonneerd dat een vaccinatie- of testbewijs verplicht was.

In de regen bijgepraat

PvdD en SGP hebben vragen over deze kwestie gesteld aan het kabinet. De PvdD heeft vragen voor demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), over de manier waarop voormalig SP-leider Emile Roemer begin oktober als commissaris van de koning in Limburg is voorgedragen. Twee Statenleden, van PvdD en FVD, konden niet naar een vergadering van de vertrouwenscommissie over Roemers benoeming, georganiseerd in een horecagelegenheid waar om een QR-code werd gevraagd. Ze konden wel buiten, in de regen, bijgepraat worden. Dat weigerden ze, maar binnen waren ze niet welkom. Deze gang van zaken is „onwettig”, stelt Kamerlid Eva van Esch (PvdD) in haar vragen. De vergadering had volgens haar stilgelegd moeten worden.

Fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP heeft eind september schriftelijke „spoedvragen” gesteld aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) over het weren van lokale politici zonder coronabewijs. Hij wacht nog op antwoord. Van der Staaij wil dat het kabinet het probleem zo snel mogelijk oplost, bijvoorbeeld door aan politici dezelfde rechten te geven als journalisten. Die hoeven nergens hun vaccinatiebewijs te laten zien, alleen hun perskaart. Dat is vastgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19’.

Deskundigen ondersteunen dat pleidooi. „Politici moeten hun werk kunnen doen, met of zonder zo’n vaccinatiebewijs”, zegt Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. „Ze mogen geen beperkingen ondervinden bij hun reguliere taken, zoals in Limburg. Dat is nu een grijs gebied dat moet worden gerepareerd.”

Het fenomeen van uitsluiting van politici is een unicum in de parlementaire geschiedenis, zegt Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. „De eis om een coronapas te laten zien is nu feitelijk gebaseerd op noodwetgeving. Maar als blijkt dat daar gaten in zitten, moeten die gedicht worden.”

Bijeenkomst in café? De tap mag pas open als de debatten zijn afgelopen

25-jarig jubileum gemist

Zijn politici nu wel of niet verplicht zo’n bewijs laten zien? De Vereniging van Raadsgriffiers geeft op de website een duidelijk antwoord: in stemlokalen of formele vergaderingen van het parlement, Provinciale Staten en de gemeenteraad mag niet naar de pas worden gevraagd. „Volksvertegenwoordigers hebben vanwege hun mandaat altijd toegang tot de vergadering.” Dat is vastgesteld in de Wet publieke gezondheid, de juridische grondslag voor coronamaatregelen.

Deze regel geldt ook als politici uitwijken naar een café of theater, als het maar om besloten bijeenkomsten gaat en er géén drank wordt geschonken. Zo kon in Cuijk een rel met FVD-politici bezworen worden door tijdens de bijeenkomst in de schouwburg de tap pas te openen na afloop van de politieke debatten.

SGP-wethouder Lucas Mulder in Staphorst heeft desondanks het gevoel dat hij wordt belemmerd in zijn functioneren. Het 25-jarig jubileum van afvalverwerkingsbedrijf Rova liet hij lopen, want daar werd een vaccinatiebewijs gevraagd. Hetzelfde overkwam hem bij een bestuurlijke bijeenkomst in een buurthuis. „Ik heb begrip voor een aantal beperkingen, maar ik moet als wethouder ook mijn werk kunnen doen.”

Raadslid voelt zich ongewenst

De kwestie speelt ook in Den Bosch. Daar zou begin oktober een verkiezingsavond worden gehouden in café Kerkzicht Nuland. De bijeenkomst was alleen toegankelijk voor genodigden, het café had eigen toiletten en een garderobe, en op wat koffie en water na, zou er niet geschonken worden. Voor sommige raadsleden bleef de deur echter gesloten. „We mochten er niet in zonder vaccinatiebewijs”, aldus partijbestuurder Dick Schouw van 50Plus. PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem vindt dat politici zo „worden uitgesloten van verkiezingsdebatten”, schrijft hij in vragen aan het college.

In Nijmegen voelde gemeenteraadslid Leo de Groot van de PvdD zich ongewenst op een regionale politieke bijeenkomst in de Pathé-bioscoop. Dat was op 20 september, de coronapas was toen nog nergens verplicht. In de uitnodiging werd gevraagd om de QR-code én een legitimatiebewijs. „Zodat we de gegevens op uw coronatoegangsbewijs kunnen controleren.” Een vergissing, zegt de woordvoerder van burgemeester Bruls achteraf. De bijeenkomst werd uiteindelijk verplaatst naar het stadhuis. Alleen: De Groot wist van niets. Hij stond niet meer op de lijst van genodigden.