Vijf boeren krijgen taakstraf voor geweldpleging en opruiing in Groningen

Vier boeren die betrokken waren bij verschillende incidenten bij het protest rond het provinciehuis van Groningen op 14 oktober 2019 hebben een taakstraf opgelegd gekregen. Een vijfde man is veroordeeld voor het kortstondig gegijzeld houden van twee politieagenten in zijn woning, enkele weken na de demonstratie. Dat heeft de rechtbank in Groningen donderdag besloten. Drie van de vijf boeren hebben tevens een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen.

Een 32-jarige man uit Tynaarlo en een 50-jarige man uit Groningen zijn veroordeeld voor opruiing. Zij riepen op tot het openbreken van de gesloten toegangsdeur van het provinciehuis, waar op dat moment werd vergaderd over het stikstofbeleid. Zij krijgen een taakstraf van respectievelijk honderd en zestig uur. Videobeelden die werden gemaakt van de ongeregeldheden bij het provinciehuis gingen al snel viral.

De man uit Tynaarlo was ook betrokken bij een ander incident. Hij reed mee op een tractor die op de nabijgelegen Vismarkt tegen bouwhekken aanreed, waarbij een passerende fietser bijna geraakt werd door een rondvliegend hek. De identiteit van de chauffeur is niet achterhaald.

Gijzeling op boerenerf

Een 41-jarige man uit Noordbroek is veroordeeld voor het inrijden van diezelfde deur met zijn tractor, hij krijgt een taakstraf van zestig uur en moet een schadevergoeding van 3.000 euro betalen. Een 30-jarige man uit datzelfde dorp krijgt een taakstraf van dertig uur voor het opzettelijk aanrijden van een politiepaard, waarbij onder meer de hoef van het dier afbrokkelde. De 56-jarige man uit Noordhorn die is veroordeeld voor het zo’n vijftien minuten gijzelen van twee agenten deed dat op 4 november 2019 toen de politie onderzoek kwam doen naar een tractor op zijn erf. Ook verzette hij zich bij zijn aanhouding later op die dag. Hij krijgt een taakstraf van honderd uur, een voorwaardelijke celstraf van een maand en moet een agent een schadevergoeding van 300 euro betalen.

De demonstratie tegen het provinciale stikstofbeleid in Groningen op 14 oktober 2019 liep die dag al snel uit de hand. Vlak na de ongeregeldheden arresteerde de politie drie boeren. De rechtbank benadrukte dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging fundamentele rechten zijn, maar geen vrijbrief voor het oproepen tot of het plegen van geweld. De rechter tilde met name zwaar aan de incidenten bij het provinciehuis en de pogingen om met geweld de besluitvorming over het stikstofbeleid te beïnvloeden.