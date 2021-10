Tweede Kamer steunt inzet van 90 militairen bij VN-missie in Mali

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een nieuwe bijdrage van Nederland aan de VN-vredesmissie Minusma in Mali. Voor een motie van de SP om af te zien van de bijdrage en te kiezen van een „andere strategie” is geen steun, bleek donderdag uit het Kamerdebat. Nederland stuurt medio november zo’n negentig militairen van de luchtmacht en een C-130 Hercules-transportvliegtuig naar het Afrikaanse land. Defensie was eerder tussen april 2014 en mei 2019 actief in Mali met permanent zo’n vierhonderd militairen, die voornamelijk inlichtingen verzamelden.

De Nederlandse militairen en het toestel worden voor een periode van zes maanden ingezet. De militairen opereren voornamelijk vanuit de hoofdstad Bamako, maar zijn in het hele land inzetbaar. De bijdrage is volgens het ministerie van Defensie nodig vanwege de „kritieke en schaarse luchttransportcapaciteit” van de VN-missie. Het belangrijkste doel is transport van personen en materieel, net als eventuele evacuaties. Nederland gaat samenwerken met Denemarken, Portugal en Noorwegen, dat het luchttransport coördineert.

Ondertussen maakt de Tweede Kamer zich zorgen over de geruchten dat de Malinese overgangsregering in zee wil gaan met Russische huurlingen van de Wagner Group, een privaat militair bedrijf dat namens het Kremlin onofficiële missies uitvoert in instabiele landen. Aanstaande dinsdag stemt de Kamer daarom over een motie om de overgangsregering te waarschuwen dat samenwerking met Wagner gevolgen heeft voor de VN-missie en de Nederlandse bijdrage daaraan. Bij de verwachte goedkeuring van die motie zet de Nederlandse regering in op „nadere strafmaatregelen” via de Europese Unie, met de mogelijkheid om de Nederlandse bijdrage aan Minusma niet te verlengen.