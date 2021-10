Transgender personeel krijgt bij IKEA verlof voor geslachtsverandering

Transgender werknemers van IKEA Nederland die een traject volgen voor geslachtsverandering krijgen tien jaar lang recht op 24 weken betaald verlof voor medische en niet-medische behandelingen. Dat schrijft vakbond FNV donderdag. IKEA-medewerkers die een geslachtsverandering willen ondergaan hoeven zich niet meer ziek te melden of bijzonder verlof aan te vragen.

FNV en IKEA hebben een zogeheten inclusieve cao gesloten met afspraken „die de verschillen tussen de werknemers” bij het woonwarenhuis kleiner moeten maken. Het initiatief voor de plannen kwam van de FNV, zo zegt een woordvoerder tegen NRC. De vakbond vindt dat cao-regelingen moeten openstaan voor iedereen en niet alleen voor werknemers in traditionele man-vrouwrelaties.

IKEA is volgens FNV het eerste commerciële bedrijf in Nederland dat betaald verlof voor transgender werknemers in de cao opneemt. Eerder deze maand kwam accountants- en belastingadviseur PriceWaterhouseCoopers ook met een verlofregeling voor transgender personen, dit is bij dat bedrijf voortaan geregeld in de reguliere arbeidsvoorwaarden.