Systeem dat VOG’s behandelt al weken uit de lucht

Het systeem waarmee werknemers hun Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen of verlengen, is al twee weken uit de lucht vanwege een storing. Die zal deze week nog niet zijn verholpen. Naast VOG’s zijn ook boa-aktes en Gedragsverklaring Aanbestedingen (GVA) niet beschikbaar. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.

De storing bij Justis, die de documenten gewoonlijk regelt, ontstond op 15 oktober. Volgens justitie is sprake van een softwarefout, waardoor verschillende systemen zijn uitgeschakeld. Hoe de fout heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Vanwege de storing kan de overheid geen papieren of digitale aanvragen behandelen. Werkgevers, werknemers en gemeenten kunnen een VOG-aanvraag daarom niet indienen. Het is niet bekend hoeveel aanvragen er in de wacht staan door de storing. Er is geen noodsysteem om de aanvragen alsnog te keuren.

Een VOG is wettelijk verplicht in sectoren waar mensen werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Het gaat bijvoorbeeld om het onderwijs of de taxibranche. Als werkgevers twijfelen of ze iemand zonder VOG kunnen laten werken, moeten ze contact opnemen met het desbetreffende ministerie. Een GVA is een gedragsverklaring die in sommige gevallen vereist is voor het aanbesteden van een overheidsopdracht. Met een boa-akte heeft een werknemer opsporingsbevoegdheid.