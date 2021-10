Shell wil eigen CO₂-uitstoot in 2030 met 50 procent omlaag brengen

Shell wil de eigen CO₂-uitstoot in 2030 met 50 procent teruggebracht hebben ten opzicht van 2016. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Hoe het bedrijf dit wil gaan doen, is nog niet duidelijk.

Het besluit van Shell is een reactie op een vonnis van de rechtbank in Den Haag in mei. Die bepaalde dat Shell de CO₂-uitstoot die het veroorzaakt in 2030 met 45 procent moet verminderen ten opzichte van 2019. De multinational gaat tegen die uitspraak in beroep, maar moet tot die tijd wel actie ondernemen. Eerder liet Shell weten in 2050 klimaatneutraal te willen zijn.

Ook aandeelhouders voeren de druk op Shell op om duurzamer te worden. Woensdagavond berichtte The Wall Street Journal dat het Amerikaanse investeringsfonds Third Point Shell wil opsplitsen in twee bedrijven. Een daarvan moet zich richten op de gevestigde onderdelen van het bedrijf, zoals olieraffinage, het tweede zou gericht moeten zijn op hernieuwbare energiebronnen. Third Point zou voor 500 miljoen dollar aandelen Shell in handen hebben en daarmee een van de grootste aandeelhouders van het bedrijf zijn.

In het derde kwartaal van 2021 maakte Shell 4,13 miljard dollar (3,5 miljard euro) nettowinst, vooral dankzij de hoge gasprijs. De winst is lager dan door analisten verwacht werd. Het gaat financieel wel beter met Shell dan een jaar eerder: in 2020 bleef de winst steken op 955 miljoen dollar.