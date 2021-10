Rusland gaat binnenkort West-Europese aardgasvoorraden aanvullen

Rusland gaat de aardgasvoorraden in West-Europa aanvullen, zodra de reserves in eigen land weer op peil zijn. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin woensdag opgedragen aan de chef van het staatsbedrijf Gazprom, Aleksej Miller, schrijven internationale persbureaus. Volgens Russische media zijn de eigen voorraden tegen 8 november weer vol en zijn daarna de opslagvelden in Europa aan de beurt.

Contractueel levert Rusland iedere maand een bepaalde hoeveelheid gas. Of de voorraden nu weer volledig gevuld worden of maar voor een bepaald percentage, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of Rusland meer zal leveren dan wat in de contracten is opgenomen. Wel zegt Poetin te verwachten dat door het aanvullen van voorraden de prijs van gas in Europa weer zal dalen.

Nu veel economieën langzaam uit de coronacrisis opkrabbelen is de vraag naar aardgas en daarmee de prijs gestegen. Door de strenge winter van afgelopen jaar waren de gasvoorraden in West-Europa kleiner dan gewoonlijk. Volgens Europarlementariërs en internationale gasexperts rommelt Rusland al een tijdje met de gastoevoer om de (prijs)druk nog meer op te voeren, iets dat stelselmatig door het Kremlin wordt ontkend. Sinds begin dit jaar is de prijs van natuurlijk gas op de Nederlandse gasbeurs met 365 procent gestegen.

Uit cijfers uit 2019 blijkt dat zo’n 40 procent van het in Europa verbruikte aardgas uit Rusland komt en hoogstwaarschijnlijk geleverd is door Gazprom. Nederland is een stuk afhankelijker geworden van geïmporteerd gas sinds de gaswinning in Groningen de afgelopen jaren aanzienlijk is teruggeschroefd. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) mag tijdens het lopende productiejaar, dat op 1 oktober is begonnen, 3,9 miljard kubieke meter aardgas uit het Groningenveld halen. In 2013 was dat nog ruim 50 miljard.

Lees ook: De gascrisis uitgelegd