Recital Anne Sofie von Otter met macabere galmen en smartelijke uithalen

Vijf jaar geleden tourden Anne Sofie von Otter en fortepianist Kristian Bezuidenhout al eens samen door Nederland. Toen deden ze wat meer zalen aan, deze week zijn het er slechts twee: woensdag speelden ze in Eindhoven, vrijdag staan ze in de Muzenzaal van Musis in Arnhem. Net als vijf jaar geleden breekt de Zweedse stermezzo Von Otter een lans voor haar componerende landgenoot Adolf Fredrik Lindblad (1801-1878), een tijdgenoot van Schubert, van wie ze onder meer het prachtige wiegelied ‘Vaggsang’ ten gehore brengt.

Maar het zwaartepunt legden Von Otter en Bezuidenhout bij Schubert zelf, van wie ze een waaier aan liederen kozen, van het geliefde ‘Ständchen’ tot de bloemballade ‘Viola’ en het jeugdwerk ‘Die Sommernacht’. Daarnaast waren er enkele Mozart-liederen en anonieme herdersliedjes. Bezuidenhout soleerde afgemeten in Mozarts Rondo in a, K511 en Schuberts Moment musical in As, en zelfs Schuberts warmbloedige, opruiende Ungarische Melodie in b bracht hij koel en beheerst.

Leeftijdsloze elegantie

Von Otters grote operasuccessen liggen in het verleden, maar zij bezit een leeftijdsloze elegantie en een naturelle, innemende voordracht. Haar stem heeft een hees randje gekregen, maar is in het hoog nog krachtig en helder. Wanneer ze heel zacht zingt, hoor je duidelijk de korrels van de tijd, al is dat juist wel mooi bij zo’n gecultiveerde stem met volop karakter.

Hun recital vermeed emotionele extremen en kabbelde ook wel aangenaam voort, zoals het ruisende beekje in Schuberts ‘Liebesbotschaft’. De gemoedelijkheid vergrootte het reliëf waarmee aan het slot Schuberts ‘Der Doppelgänger’ de diepte in zonk. Uiterst geserreerd en verstild riep Von Otter eerst een magische sfeer op, om op het rijm ‘Gewalt’ en ‘Gestalt’ smartelijk uit te halen. Ze scheerde langs de kliffen van de valsheid, een macabere dissonante galm steeg op uit de klankkast van Bezuidenhouts fortepiano. Hier ging een afgrond open – die Von Otter en Bezuidenhout weer discreet toedekten met het lichtvoetige lied ‘Die Taubenpost’.

Klassiek Anne Sofie von Otter (mezzo) & Kristian Bezuidenhout (fortepiano). Schubert e.a. Gehoord: 27/10, Muziekgebouw Eindhoven. Herh: 29/10, Musis, Arnhem. Inl: musisenstadstheater.nl ●●●●●