Rechter: Belastingdienst moet toeslagenouder extra compenseren

De rechtbank Oost-Brabant heeft de Belastingdienst woensdag opdracht gegeven een gedupeerde ouder in de Toeslagenaffaire onmiddellijk een extra voorschot te betalen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd vonnis, waarover Trouw en RTL Nieuws berichtten. De gedupeerde ouder had de zaak aangespannen om te voorkomen dat ze wegens een huurachterstand uit huis gezet zou worden.

De ouder werd in mei erkend als gedupeerde van de Toeslagenaffaire, maar de ruim 47.000 euro aan compensatie die ze daarna ontving, is opgegaan aan het aflossen van openstaande schulden. Voor verdere schadevergoeding moest de ouder zich melden bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS), die ingesteld is om inkomensverlies en andere gemaakte kosten door gedupeerden te compenseren.

De Belastingdienst weigerde aanvankelijk het voorschot te betalen en liet het aankomen op een rechtszaak, ondanks de dreigende huisuitzetting. De fiscus wilde wachten op het advies van de CWS, maar dat was volgens de rechter onterecht: de wet geeft, „vanwege de spoedeisendheid” de bevoegdheid om een voorschot te verlenen. De Belastingdienst moet de gedupeerde ouder nu een voorschot betalen waarvan zij drie maanden huur, energiekosten en autokosten kan betalen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.