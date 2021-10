Organisator van fatale vlucht profvoetballer Emiliano Sala schuldig bevonden

David Henderson, de zakenman die de fatale vlucht organiseerde waarbij de Argentijnse profvoetballer Emiliano Sala om het leven kwam, is donderdag door een rechtbank in Wales schuldig bevonden aan het in gevaar brengen van de veiligheid van het vliegtuig. Dat melden internationale persbureaus. De 67-jarige Enderson riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar wegens nalatigheid en roekeloosheid. De strafmaat zal op 12 november worden uitgesproken.

Sala kwam op 21 januari 2019 om het leven bij de vliegtuigcrash. Het privévliegtuig waarin hij zat, stortte in het Kanaal nabij het eiland Alderney aan de Franse kust. Sala’s lichaam werd vier dagen later teruggevonden. De 28-jarige profvoetballer had enkele dagen eerder een miljoenencontract getekend voor een transfer van de Franse voetbalclub FC Nantes naar het Welshe Cardiff City. Ook van de 59-jarige piloot David Ibbotson wordt verondersteld dat hij bij de vliegtuigcrash om het leven kwam, maar zijn lichaam is nog altijd niet teruggevonden.

Aanvankelijk zou Henderson zelf het vliegtuig besturen, aldus de rechtbank. Omdat hij met zijn vrouw op vakantie was in Parijs, vertrouwde hij de vlucht toe aan iemand van wie hij wist dat die niet was gekwalificeerd. Ibbotson had geen vliegbrevet, zijn kwalificatie voor dit type vliegtuig was verlopen en hij was niet bevoegd om in de nacht te vliegen.

De familie van de Argentijnse speler reageerde donderdag verheugd op het vonnis, maar benadrukte dat het handelen van Henderson „slechts een stukje van de puzzel” was in het verklaren van de vliegtuigcrash. Uit onderzoek van de Britse autoriteiten is gebleken dat de piloot waarschijnlijk is vergiftigd door koolmonoxide afkomstig uit het uitlaatsysteem van de motor. Ook vloog hij te snel en was het slecht weer. Op enig moment is hij de controle over het vliegtuig verloren en stortte het toestel in het Kanaal.