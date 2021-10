Het is altijd lastig wanneer je een goed mens probeert te zijn maar tegelijkertijd gebouwd bent als een vorkheftruck en daarnaast ook nog eens een zelfbeheersingsprobleem hebt. Een jaar geleden stak de neef (16) een tirade af over de verheffing van de arbeider (want hij zat toen in die fase) en raakte daarbij zo opgewonden dat hij een bakblik fijnkneep. Dat was de druppel voor zijn moeder. Het bakblik was het zoveelste huishoudelijke attribuut dat sneuvelde door een hunebed van een kind dat zijn kracht niet kent, en zo mocht de neef eindelijk van haar op een zekere vechtsport.

„Ik dacht dat jij pacifist was”, zei ik tegen haar.

„Het was mijn favoriete bakblik”, zei ze.

Stralend keerde de neef terug van zijn eerste training. Later die avond belde zijn leraar. Dat hij nog nooit iemand had gezien wiens fysiek zo perfect was voor deze sport. En hoe lenig en wendbaar de neef wel niet was. Wij namen het met een korrel zout, tot de neef dit weekend aan zijn eerste toernooi deelnam.

Ik keek met de zus en de jongere neef toe, aanvankelijk nerveus, maar algauw zaten we hem brullend aan te moedigen. Hij werd eerste in zijn gewichtsklasse.

In de auto terug zat mijn zus de pacifist onophoudelijk op haar telefoon om iedereen, van vriendinnen tot de loodgieter, te vertellen dat ze de moeder van Rambo was. Op de achterbank staarde Rambo zelf nogal sip voor zich uit.

‘Wat is er?” vroeg ik. „Ik heb alleen maar gewonnen omdat er niemand beter was dan ik”, zei hij. „Maar”, zei ik na dat even te hebben verwerkt, „dat is toch het punt van een wedstrijd? Dat de beste wint?”

„De beste van degenen die zich hebben aangemeld”, zei de neef. „Je zal nooit weten of er niet ergens nog een groter natuurtalent rondloopt.”

Ik probeerde zijn stemming te kantelen, dat aanleg maar een klein deel is van sport, dat discipline, zelfinzicht en karakter even belangrijk zijn, maar de neef was onvermurwbaar. Je werd eerste bij gratie van de afwezigheid bij anderen.

„Je kan wel winnen,” zei hij, „maar nooit zeker weten of je ook echt de beste bent.”

„Ja gast,” zei ik, „misschien dat er in de oerwouden van Papoea-Nieuw-Guinea inderdaad iemand rondloopt die jou aankan, maar voor vandaag ben je de winnaar. Daar draait sport om. De beste aanwezige wint. Leg je er nou maar gewoon bij neer.”

„Het is niet eerlijk”, zei hij.

„Dat klopt”, zei ik. „Het is sport.” De rest van de rit hielden we maar onze mond.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.