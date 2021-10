Nederlandse apneupatiënten stellen Philips aansprakelijk

Advocatenkantoor SAP, dat gespecialiseerd is in letselschade, stelt Philips aansprakelijk voor problemen met zijn slaapapneu-apparaten. Het advocatenkantoor uit Amersfoort wil dat op kosten van Philips onderzocht wordt of de apparaten bij gebruikers gezondheidsschade hebben veroorzaakt.

In juni waarschuwde Philips al voor problemen met de apparaten van zijn Dreamstation-lijn. Die blazen via een masker zuurstof in de mond of neus van apneupatiënten, die daardoor minder last hebben van ademstops tijdens hun slaap. Van het geluiddempende polyester-polyurethaanschuim in de machine kunnen echter deeltjes loskomen, of gassen. Die kunnen de luchtweg irriteren, en zijn mogelijk zelfs kankerverwekkend.

Terugroepactie

SAP treedt vooralsnog op namens vier gebruikers. Zij hebben last van klachten zoals duizeligheid, kaakholte-ontstekingen en longkanker en vragen zich af of die verband houden met de apparaten. „Onze cliënten zijn erg bezorgd, omdat ze jarenlang elke nacht aan deze apparaten hebben gelegen”, zegt advocaat Mark de Hek. „Ze geven aan dat het zeer confronterend is om na zo'n lange periode te horen dat ze risico lopen.”

Het advocatenkantoor wil nu dat Philips de machines van deze mensen onderzoekt. Ook wil het dat Philips zijn onderzoeksdata over dit probleem deelt met de gebruikers van de apparaten. Ook roept SAP andere gebruikers op om zich bij het kantoor te melden.

Zo’n vijftigduizend Nederlanders gebruiken de gewraakte Philips-apparaten, wereldwijd zijn dat drie tot vier miljoen mensen. Het bedrijf is momenteel bezig de apparaten te vervangen of te repareren. Die operatie duurt een jaar. Philips heeft er een half miljard euro voor uitgetrokken – exclusief eventuele juridische kosten.

Voor zover bekend is het de eerste zaak in Nederland tegen Philips naar aanleiding van de terugroepactie. In de VS zijn een kleine honderd rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf, die mogelijk worden gebundeld in een massaclaim.

Philips merkte dat er vorig jaar een grote toename was in klachten over het apparaat, die vooral afkomstig waren uit de VS. Het bedrijf vermoedt dat er in dat land een verband bestaat met het gebruik van schoonmaakapparaten die met ozon werken. Het schuim gaat daarvan kapot. Ook een hoge luchtvochtigheid lijkt een rol te spelen bij de problemen met de apneumachines.

Een woordvoerder van Philips zegt niet inhoudelijk te kunnen ingaan op de aansprakelijkstelling. Hij zegt dat het bedrijf het probleem zeer serieus neemt en ernaar streeft het zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Lees ook: De onzekerheid over de risico's van de apneu-apparaten van Philips blijft nog wel even voor de gebruikers