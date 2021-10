NAM-directeur Atema houdt vast aan harde boodschap

Wel spijt hebben van het woordgebruik, maar de boodschap niet terugnemen. Dat deed Johan Atema, directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), donderdag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting waarin hij zich moest verantwoorden voor de uitspraken die hij deed in een interview met NRC.

Atema had „spijt” omdat er ophef was ontstaan over het interview, waarin hij zei dat er nog maar vijftig huizen in Groningen versterkt hoeven te worden volgens de laatste veiligheidsnormen.

Dat is veel minder dan de ruim 26.000 huizen die momenteel op de lijst staan voor een mogelijke versterking vanwege de aardbevingen in het gebied.

Dat getal had hij niet moeten noemen, zei hij tegen de Tweede Kamerleden. „Dat leidde tot verwarring en frustratie en dat is het laatste wat ik wilde bereiken”, zei Atema. „Daar heb ik van geleerd.”

Minder gas, minder versterken

Maar achter zijn boodschap bleef hij staan: nu de gaskraan dichtgaat, hoeven er minder huizen versterkt te worden in Groningen. Ook uitte hij in het interview, en in de Tweede Kamer, zijn twijfels over de uitkering van schades die buiten het directe aardbevingsgebied liggen.

Met die uitspraken plaatst de NAM-directeur zich volgens verschillende Kamerleden op de stoel van de overheid, terwijl de NAM sinds 2018 niet meer direct betrokken is bij de afhandeling van schade en de versterking van huizen in het Groningse aardbevingsgebied. De NAM betaalt slechts de rekeningen voor alle schade die het gevolg is van gaswinning.

Maar een fundamentele discussie over de noodzaak van de versterking en de schade volgde donderdag niet, omdat Atema herhaaldelijk zei dat hij niet op de stoel van de bestuurders wilde gaan zitten. „De overheid gaat over het beleid, de afhandeling ervan en stuurt de rekening naar ons door.”

Al verloopt dat doorsturen niet zonder slag of stoot. Deze week werd bekend dat de NAM over die rekeningen in een steeds groter conflict terechtkomt met het Rijk. De NAM heeft namelijk nog maar 60 procent betaald van twee kwartaalrekeningen. Zowel het demissionaire kabinet als de NAM bereiden zich nu voor op een juridische strijd over de rekening.

Maar dat conflict zal geen invloed hebben op de Groningse gedupeerden, benadrukken de NAM en het demissionaire kabinet. Dat werd donderdag onderstreept door Shell en ExxonMobil, die als aandeelhouders van de NAM ook aanwezig waren bij de hoorzitting.

„Er is genoeg geld, in allerlei scenario’s, voor de versterking en schade in Groningen”, zei Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland donderdag. „Als er in de toekomst onderdelen van de NAM verkocht worden, dan belandt dat geld op de rekening van de NAM.”

Daarmee refereerde ze aan het nieuws van deze week dat de NAM haar ruim 100 kleine gasvelden in Nederland te koop zet.

Maar sommige Kamerleden waren met die uitspraak niet tevreden. „Vrome woorden”, noemde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer de beloftes van NAM en Shell dat het conflict met het Rijk geen gevolgen heeft voor de Groningers. „Maar je kunt niet ruimhartig zijn richting de Groningers en tegelijkertijd niet de volledige rekening willen betalen. Ik zie vooral een terugtrekkende beweging van de NAM.”

‘Rekeningen niet specifiek’

De NAM wil de volledige rekeningen niet betalen, omdat de overheid ze onvoldoende heeft gespecifieerd, zei Atema donderdag herhaaldelijk.

Maar wat dat precies inhoudt, bleef tijdens de hoorzitting in het midden. Bovendien zou de overheid zich volgens de NAM en Shell niet aan eerder gemaakte afspraken houden. Maar over welke afspraken het precies zou gaan, bleef ook onduidelijk.

„Het lijkt wel een vechtscheiding, alsof we in de loopgraven zitten”, zei VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Maar hier wilde Atema niks van weten. „Van loopgraven merk ik niks, we zijn het vaak eens met de overheid, maar op een paar onderwerpen komen we er niet uit. Als we niet de ruimte krijgen om te onderhandelen, dan moeten we een onafhankelijke derde vragen die naar de afspraken en rekeningen kijkt.”

Deze week volgt een gesprek tussen Atema en demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD).

