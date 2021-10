Na jaren ‘leven als een heer op stand’ moet het LUMC nu 24 miljoen bezuinigen

Het is mei 2019 en de afdelingshoofden van het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum, hebben hun tweemaandelijkse Afdelingshoofdenlunch. Ze eten broodjes kaas en ham, met een kroket erbij. Een financieel directeur komt een praatje houden over de jaarcijfers. Er lijkt niets aan de hand.

Het LUMC staat er „goed voor”, zo staat op zijn powerpoint. Het jaar wordt „wederom afgesloten met een fraai batig saldo van 20,5 miljoen”.

Maar dat is niet het hele verhaal. Hij ziet stijgende personeelskosten en een krimp op het beschikbare budget. In de toekomst, vreest hij, kan een begrotingstekort optreden dat oploopt naar 43 miljoen in 2023. Er moet bezuinigd worden en er ontbreekt een „sense of urgency in de organisatie”.

Dus, zo besluit de directeur Financiën, wat wordt de boodschap aan de organisatie? Hij maakt de vergelijking met het Red Bull-team in de Formule 1. Het ziekenhuis moet „secuur insturen om de bocht goed te maken. Niet te scherp en niet te laat.”

Bocht gemist

Twee jaar later is er van het bezuinigen weinig terechtgekomen. Om in de metafoor te blijven: de Formule 1-bolide is rechtdoor gesjeesd en heeft de bocht gemist.

Het ziekenhuis wil dit jaar nog 24 miljoen euro bezuinigen. Zonder verder ingrijpen zal in een gunstig scenario het jaarlijks verlies nog oplopen tot 54 miljoen in 2023. De afdelingshoofden zijn ontstemd, zo blijkt uit interne correspondentie. Zij moeten gemiddeld 9 procent bezuinigen op hun afdeling. Ze vrezen dat bezuinigen zonder goed gemeenschappelijk plan „schade kan opleveren op de lange termijn”.

Wat is er aan de hand in het Leidse ziekenhuis? Een ziekenhuis besturen is hogere stuurmanskunst. Ziekenhuizen maken namelijk maar een paar procent winst. Geld moet terug de organisatie in, naar nieuwe operatiekamers met de laatste technologie, naar dure ict-pakketten, naar de verduurzaming van het gebouw. Regelmatig vliegt een ziekenhuis uit de bocht de rode cijfers in, en een heel enkele keer valt er een om.

Alleen: het LUMC zit er eigenlijk jaren comfortabel bij. Het profiteert van gelden voor wetenschappelijk onderzoek en stuurt erop aan genoeg geld op de bank te hebben staan. In 2015 heeft het nog 235 miljoen euro eigen vermogen.

Leven als heer op stand

„Het LUMC leek een beetje op Olivier B. Bommel”, zal bestuursvoorzitter Douwe Biesma in juli van dit jaar terugblikken in een blog aan de organisatie. „Een heer van stand, voor wie geld geen rol speelt.” De spaarkas was zo „goed gevuld”, schrijft Biesma, dat accountant EY ging aandringen op „ontsparen”.

Het ziekenhuis bedenkt ‘strategische fondsen’, een investeringsprogramma waarmee geld tijdelijk naar maatschappelijk relevante doelen zal gaan. Een stuk of vijftien projecten worden opgestart op het gebied van onderwijs, onderzoek en zorg. Zo is er een project waarbij met hulp van kunstmatige intelligentie de tijd die mensen hoeven door te brengen in een MRI-scanner wordt verkort.

Uit interne documenten blijkt dat er tussen 2017 en 2020 een toename is van honderden fte, op een totaal van krap negenduizend medewerkers. De hoeveelheid geleverde zorg en onderwijs groeit niet zo hard mee.

Het geld vloeit rijkelijk, maar tegelijk speelt er iets anders. Al sinds 2015 stijgen de kosten van het ziekenhuis harder dan de inkomsten. Het operationele resultaat daalt dus elk jaar, door de kosten die horen bij het ziekenhuis zelf – die hebben niet te maken met vastgoed of boekhoudkundige aanpassingen.

De 14 miljoen euro die het LUMC moet korten, wordt nooit gehaald. Het bezuinigt structureel maar 1 tot 2 miljoen

‘Herallocatieprogramma’

Als de top van het ziekenhuis in 2019 over dit probleem praat, spreken ze af dat ze niet gaan bezuinigen via de ‘kaasschaafmethode’, waarbij elke afdeling een beetje moet inleveren. Er moet over de bezuinigingen worden gepraat en een gedeelde visie achter zitten. Voor 2020 staat een bezuinigingsslag van 14 miljoen euro op de agenda. De gehele operatie (investeren én bezuinigen) krijgt de naam ‘herallocatieprogramma’.

Maar die 14 miljoen euro wordt nooit gehaald. Sterker: het ziekenhuis komt maar tot een structurele bezuiniging van 1 tot 2 miljoen.

Dat kwam vooral doordat de managers die moesten bezuinigen, werden overvallen door het coronavirus, zegt bestuursvoorzitter Biesma, die in de zomer van vorig jaar aantrad bij het ziekenhuis. „Ik denk dat ik het niemand kwalijk kan nemen dat de aandacht naar corona ging.”

Ook de term ‘herallocatie’ hielp achteraf gezien niet, vindt Biesma nu. Deze was „te verholen”. Het bestuur gaf „twee tegenstrijdige boodschappen. Structureel bezuinigen om een beter operationeel resultaat te halen en daarnaast ruimte voor extra impulsen.”

Uiteindelijk draait het LUMC in 2020 een verlies van 22 miljoen euro, op een omzet van 940 miljoen. De projecten van de strategische fondsen worden, wat abrupter dan de bedoeling was, weer afgebouwd.

In mei 2021 is er weer een belangrijke afdelingshoofdenbijeenkomst. Daar wordt duidelijk gemaakt dat het „huis in brand staat”, zo omschrijven 24 afdelingshoofden het deze zomer in een brief aan het bestuur. Ze moeten stevig bezuinigen. De afdelingshoofden schrijven over hun „grote bezorgdheid”. Ze vragen om „een plausibel verhaal over hoe we in deze acute situatie terecht zijn gekomen”. Dat is „echt nodig om begrip en draagvlak te krijgen.”

Bestuursvoorzitter Biesma reageert, zo vindt hij achteraf, niet direct goed op de zorgen die bestaan bij de afdelingshoofden. Op een bijeenkomst zegt hij dat de brandweer bij een uitslaande brand ook niet eerst in conclaaf gaat om de oorzaak van de brand te achterhalen. Nu eerst de mouwen opstropen om de brand te blussen, zo is de instelling van Biesma. Later krijgen de afdelingshoofden alsnog een uitgebreide cijfermatige onderbouwing van de oorzaken van de financiële problemen.

Een laborant aan het werk in het Leidse ziekenhuis, dat kampt met financiële problemen. Foto Roger Cremers

Alsnog de kaasschaaf

De afdelingshoofden balen ook dat zij alsnog via de kaasschaafmethode moeten bezuinigen de komende jaren: gemiddeld 9 procent per afdeling. Ze verwijten de raad van bestuur dat er geen daadwerkelijke strategische keuzes worden gemaakt. Ze noemen het „onhaalbaar” zomaar te bezuinigen en spreken van „veel schade op de lange termijn”.

Biesma zegt dat het „niet zo heel raar is” om de pijn gelijkmatig te verdelen. „We hebben iets meer personeel dan andere umc’s en dat zit over de hele linie. Het is niet zo dat dat is terug te voeren op één plek”.

Daarnaast, zegt Biesma, kijken ze ook naar ziekenhuisbrede besparingen. „Zoals betere inkoop en betere zorgverkoop. We zijn het universitair medisch centrum dat de laatste jaren de zorg het goedkoopst verkocht heeft. Dus we moeten met de zorgverzekeraars om tafel.”

Er zijn nog meer redenen waarom het ziekenhuis in de rode cijfers is beland. Een ervan is dat het ziekenhuis door een gewijzigde landelijke verdelingssystematiek minder geld kreeg om medisch specialisten op te leiden. Ook speelt mee dat het ziekenhuis veel hoogcomplexe zorg doet, waar hoge kosten bij horen die niet altijd worden vergoed door verzekeraars.

De afdeling Orthopedie in Leiden doet bijvoorbeeld voor meer dan 80 procent academische zorg en hele complexe operaties, zoals het verwijderen van bottumoren. Routinezorg – sportgeneeskunde, simpele heupprotheses – levert een ziekenhuis meestal meer geld op.

Naar moment

De 24 miljoen bezuiniging van dit jaar wordt niet gehaald, al verwacht het ziekenhuis wel in de buurt te komen. Of en hoeveel mensen door de bezuiniging worden ontslagen, is onduidelijk.

Biesma baalt dat de bezuiniging op een „heel naar moment” komt. „We hebben nog steeds Covid-patiënten, iedereen is uitgeput. We hadden de energie graag gebruikt om beter uit de coronacrisis te komen.”

Tegelijk heeft Biesma „vertrouwen dat het gaat lukken”, zeker nu alle afdelingshoofden hun eerste plannen om te bezuinigen hebben ingediend. „Het is mooi om te zien hoeveel veerkracht er in de organisatie zit.”