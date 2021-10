Muziek als verbindend element tussen culturen en tijden

Als de eerste, klaaglijke klanken van de kamancheh (strijkinstrument uit het oude Perzië) klinken in het schaars verlichte Meervaart Theater in Amsterdam, vraag je je even af of je naar een wereldpremière of naar een stuk uit vervlogen tijden zit te luisteren. Maar gaandeweg klinkt HamZaad van de Iraanse componist Aftab Darvishi niet meer louter oeroud, maar als een toegankelijke mix van moderne en traditionele klanken.

Die indruk is tekenend voor het concert waarmee kamerkoor Cappella Amsterdam in twee weken zes steden aandoet: het is een ode aan de kruisbestuiving tussen oost en west, tussen oud en nieuw.

In het programma ‘alBahr – Mare Nostrum, muzikale tradities rond de Middellandse Zee’ maakt Cappella een muzikale reis rondom de Middellandse Zee, met een voorkeur voor de Andalusische, Turkse, Balkan en Arabische kusten. Daartoe is een groot blik artiesten opengetrokken. Zangers als Anass Habib met meeslepende Arabische zang, Amira Medunjanin met doorvoelde sevdalinka (traditionele volksmuziek uit Bosnië en Herzegovina) en Rima Khcheich, bij wie fans van de Libanese zangeres Fairuz hun hart kunnen ophalen, nemen beurtelings plaats achter de microfoon. Elk van hen had moeiteloos een avondvullend programma kunnen vullen, zoals ook ud-speler Ahmed el Maai de aandacht moeiteloos vast weet te houden.

Overdadig

Het melancholische programma doet overdadig aan. Het voelt soms alsof je in de auto op vakantie iets te snel langs verschillende landschappen wordt gereden. Sowieso ontstaat de indruk dat dirigent Leonard Evers bij de samenstelling bang is geweest dat het allemaal niet genoeg zou zijn. Naast alle uitvoerders zijn ook nog drie draaiende glas-sculpturen te zien, die licht weerkaatsen zoals de zee zou doen.

Het concert besluit met Planctus Cygni III van de Nederlandse componist Gerard Beljon. Een mysterieus stuk over een zwaan die over het water zweeft, waarin ook Beljon heden en verleden, oost en west samenbrengt. Muziek is het verbindende element tussen culturen en tijden, lijkt de overkoepelende boodschap. Niet echt een nieuw inzicht. Maar toch mooi.

Klassiek alBahr – Mare Nostrum, muzikale tradities rond de Middellandse Zee. Door Cappella Amsterdam, o.l.v. Leonard Evers. Met wereldpremière van Aftab Darvishi. Gehoord, 26/10, Meervaart Theater, Amsterdam. Tournee t/m 6/11. Inl: cappellaamsterdam.nl ●●●●●