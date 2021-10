Het sprookje van Circus Herman Renz werd uitgeblazen, maar niet door een olifant

Natuurlijk was het zielig voor de leeuwen, de tijgers en de olifanten. Hoe groot de mensenliefde ook was waarmee ze werden omringd, hun hokken waren klein en de kunstjes die ze deden in het licht van de piste, waren niet hun eigen spel. Toch hoefde ik maar een stukje te zien van de aflevering die Andere tijden (NTR-VPRO) woensdag wijdde aan Circus Herman Renz om lang vervlogen verbazingen opnieuw te beleven. Zó groot is dus een olifant. Zo hard brult dus een leeuw. Zo machtig springt dus een tijger.

Een sprookje was het, maar het werd uitgeblazen. Niet door een olifant met een lange snuit, maar door de tijdgeest, bijgestaan door diens maatje mismanagement. Van Circus Herman Renz rest nu alleen nog een oude kar in een schuur. De oude spreekstalmeester Rob Ronday slingert nog één keer „hóóggeëerd publiek” de leegte van de camera in.

Milko Steijvers, de clown, vertelt hoe hij als negenjarige door de oude Herman Renz van zijn fiets werd geroepen („Hé mannetje, kom eens even hier”) en samen met zijn moeder in het circus belandde. Hij maakte deel uit van het clubje twintigers waarmee Herman Renz junior in 1991 een geheel vernieuwd circus begon. We zien mooie beelden van Herman die zich optrekt aan de (ingekorte) slagtanden van een olifant. Iedereen was familie. Op archiefbeelden noemt Renz de namen van alle aangetrouwde familieleden in een tempo dat zelfs een ervaren soapscenarist zou doen duizelen.

De werkelijke ontwikkelingen zouden ook niet hebben misstaan in een serie met heftige plotwendingen. Op een morgen in 1996, ze waren neergestreken in het Vennenbos in Hapert, kwamen Herman Renz en zijn vrouw Diana hun bed niet uit. Milko had in de loop van de ochtend een keer de deur van de wagen opengemaakt en „hé luie flikkers” naar binnen geroepen, maar geen reactie gekregen. Om half elf was Rob toch maar naar binnen gegaan. Hij vond Herman op het toilet en Diana in bed. „Ze waren omgekomen door koolmonoxide, samen met hun hondje”. Rob, die soms een creatie van Diederik Ebbinge lijkt, schiet vol als hij het verhaal vertelt.

Kruisbestuiving met broodroosters

Het circus werd van de ondergang gered dankzij een firma in huishoudelijke apparaten die wel wat zag in broodroosters in circusverpakking en andere vormen van kruisbestuiving. Inmiddels deelden de overgebleven vrienden van Renz het directeurschap, maar toen kwam de dierencrisis. Demonstraties, bekladde auto’s, sponsors die hun handen van het circus aftrokken. Toen de dieren het circus hadden verlaten, begonnen de ruzies. Rob wilde moderniseren, de anderen zagen het circus voor zich zoals het al honderd jaar was geweest. Rob vertrok, Milko tekende de papieren waar de boekhouder mee kwam vaak zonder ze te lezen. In 2015 werd het faillissement uitgesproken.

Nu zien we Milko op een parkeerplaats zorgvuldig zijn passen uitmeten en zijn bus leeghalen. Hij heeft een paar jaar geleden op de kermis in Tilburg een vlooientheater gezien en gedacht: dit kan ik veel beter. Dus zet hij zijn eigen theatertje in elkaar. Groot boven de ingang hangt een bord, waar al een barstje in zit: Milko’s circus. The smallest circus in the world.

Voor wie na deze circusballade nog wat ruimte voor melancholie over had, was er op NPO2 ook Maarten van Roozendaal. Ik ben de man die naast mij staat (NTR), een mooie documentaire van Josefien Hendriks over de zanger en cabaretier die alweer acht jaar dood is. In de uit oud materiaal opgetrokken film vertelt Van Roozendaal min of meer zijn eigen levensverhaal, vol jeugdige rommeligheden, ongeplande roem en zo veel genotsmiddelen dat hij het woord zelfdestructie in de mond neemt. Hij geeft een even precieze als eenvoudige samenvatting van het kleine weerbarstige circus dat zijn kunstenaarschap is: „Ik schrijf teksten en ik zorg door te zingen dat die teksten zo diep mogelijk binnenkomen.”